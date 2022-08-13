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MLB／不同意大谷翔平當MVP 美作家：天使缺乏競爭力

體育新聞組／綜合報導
洋基隊「法官」賈吉。(路透)
洋基隊「法官」賈吉。(路透)

今年美聯MVP獎項之爭，範圍縮小到洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）與天使隊「二刀流」大谷翔平，兩者都有人力挺，Sportsnet專欄作家布萊爾（Jeff Blair）站在賈吉這方，更認為大谷在天使缺乏競爭力。

加拿大廣播電台「590 The FAN」兩名主持人布萊爾與貝克（Kevin Barker）今天討論到美聯MVP，布萊爾認為賈吉是當然人選，不過前大聯盟球員貝克反駁，「洛杉磯還有一支獨角獸在，單季10勝10轟是很獨特的紀錄。」

不過布萊爾不同意，反問大谷能拿到塞揚獎嗎？貝克回答不行，布萊爾接著闡述自己論點，投手數據只有在討論能否獲得塞揚獎時才有意義，在MVP票選中沒有那麼大影響力。

「以我來說，我會把票投給在有競爭力球隊的球員。」布萊爾認為，天使已經很久沒打進季後賽，缺乏競爭力，「賈吉能夠敲出60轟，又是在洋基出賽，有機會拿下分區冠軍，這樣比起來，大谷毫無機會爭奪獎項。」

布萊爾再舉例，假設大谷不在天使，天使的戰績不會有太大影響，而洋基如果少了賈吉就不可能拿下71勝、位居美聯東區第一，要投票給誰，這是很簡單的決定。

天使隊「二刀流」大谷翔平。(美聯社)
天使隊「二刀流」大谷翔平。(美聯社)

天使 洋基 大谷翔平

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