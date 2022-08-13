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MLB／塞揚強投林瑟肯妻子過世

體育新聞組╱即時報導
前塞揚強投林瑟肯妻子柯爾曼因癌症不幸離世。（美聯社資料照片）
前塞揚強投林瑟肯妻子柯爾曼因癌症不幸離世。（美聯社資料照片）

前塞揚強投林瑟肯（Tim Lincecum）妻子柯爾曼（Cristin Coleman）因癌症不幸離世，巨人球團公布該消息，表示「她深受巨人整個大家庭的愛戴，我們會懷念她。」

由於林瑟肯非常注重隱私，當時他連結婚都是透過巨人球團公開外界才得知，據美媒報導，林瑟肯妻子柯爾曼是加州一所小學的校長，她已經對抗癌症多年，在6月28日於家人圍繞之下安詳地離世。

巨人球團發布聲明，「球團得知這個消息感到非常難過我們致上最深的哀悼，她深受巨人家族的愛戴，她的善良和深情感動了我們所有人。」

事實上巨人上周曾邀請2012年世界大賽的冠軍成員到球場慶祝，不過當時奪冠關鍵人物之一林瑟肯就沒有到場，估計他仍在處理妻子過世的後續，因此選擇缺席。

癌症 加州 世界大賽

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