我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約廢水驚現小兒麻痺病毒 全市恐已傳播 衛生局籲快接種疫苗

華女大意未熄火 數分鐘內目睹車被開走

MLB／洋基近11戰9敗 紐約媒體籲終結者該換人了

記者陳宛晶／即時報導
洋基終結者霍梅斯再度砸鍋，讓紅襪在延長第10局靠再見安打勝出。（美聯社）
洋基終結者霍梅斯再度砸鍋，讓紅襪在延長第10局靠再見安打勝出。（美聯社）

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）12日在波士頓芬威球場開砲，一發429呎陽春砲直接飛越左外野綠色怪物，只用109場比賽達到單季100分打點，但洋基卻輸了比賽，終結者霍梅斯（Clay Holmes）再度砸鍋，讓比賽打到延長10局以2：3敗給紅襪，洋基近11戰吞下9敗。

洋基此役在首局就靠瑞佐（Anthony Rizzo）的二壘打首開紀錄，賈吉在第3局敲出陽春砲，是他的本季第46轟，洋基一度取得2：0領先。

紅襪在4局下由佛度戈（Alex Verdugo）二壘打、馬丁尼茲（J.D. Martinez）一壘打串聯先追回1分，洋基帶著2：1領先進入9局下，霍梅斯登板關門再度砸鍋，連兩保送後被馬丁尼茲掃出追平安打，以2：2被逼進延長賽，范姆（Tommy Pham）再為紅襪掃出再見安打。

洋基近11戰吞下9敗，霍梅斯則是近3次有救援機會的登板，全數搞砸領先，也讓紐約媒體直言：「洋基需要一位新的終結者了」。

賈吉12日靠這一發全壘打，生涯第二次達到單季百打點，前一次為2017年的114分打點，也是他打下美聯新人王、全壘打王的一年，相隔5年，再次憑藉長程砲火成為「打點機器」。

賈吉在本季第109場出賽完成百打點，為2013年老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）的103場後最快，該季卡布雷拉贏得美聯年度MVP，而賈吉本季的表現，爭取年度MVP無疑也呼聲極高。

洋基 波士頓

上一則

納達爾復出 備戰辛辛那提網賽 瞄準世界第一

下一則

NBA／難忘見證柯瑞信念 林書豪不解對方昔所受委屈

延伸閱讀

芝城北郊46學區 新冠防疫鬆綁 盼更正常上學

芝城北郊46學區 新冠防疫鬆綁 盼更正常上學
MLB／大都會林多秀全能身手 連創多項紀錄

MLB／大都會林多秀全能身手 連創多項紀錄
MLB／沒掉髮沒壓力 賈吉全力追逐開轟紀錄

MLB／沒掉髮沒壓力 賈吉全力追逐開轟紀錄
MLB／賈吉42轟出爐 破貝比魯斯紀錄

MLB／賈吉42轟出爐 破貝比魯斯紀錄

熱門新聞

賈維士(藍衣者)主動走到投手丘擁抱低頭啜泣的謝爾頓。(美聯社)

觸身不揍人 少棒小將教我們運動精神 感動千萬人

2022-08-11 11:36
籃網球星西蒙斯(左)傳分手辣妹未婚妻賈瑪。（Getty Images、取材自Instagram）

NBA／「姐弟戀」戴綠帽？籃網西蒙斯傳分手超辣未婚妻

2022-08-07 21:51
小威廉絲8日在多倫多出賽。（美聯社）

網壇一代天后小威廉絲 宣布退休

2022-08-09 09:50
林書豪更新微博發文。（取材自微博）

籃球／無緣CBA？林書豪換髮型 氣定神閒喝咖啡

2022-08-09 21:03
義大利選手諾尼諾(中)，比賽時不得不握著「鳥」比賽。（視頻截圖）

沒穿內褲惹禍 義大利小鮮肉邊跑400米邊抓鳥 領先變壂底

2022-08-06 02:10
杜蘭特休賽期間勤於健身，增肌效果明顯。(取材自Instagram)

NBA／杜蘭特不理會交易傳聞 自我重訓成魔鬼筋肉人

2022-08-08 19:42

超人氣

更多 >
社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵

社安金如何避免被課稅 這個退休時間點是關鍵
不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷

不挺了？川普搜索令公布 共和黨風向變 黨內籲冷靜評斷
中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕

中國軍演提供美國收集情資機會 專家：北京可能沒在怕
塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡
坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判

坎伯：美軍將穿越台海、美台將推進貿易談判