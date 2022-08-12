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MLB／大聯盟也沒看過 紅雀2A新秀締造「完全全壘打」

聯合新聞網／即時報導
紅雀2A新秀瑞德蒙德單場比賽締造「完全全壘打」紀錄，大聯盟還沒有人辦到。（取材自小聯盟官方推特）
紅雀2A新秀瑞德蒙德單場比賽締造「完全全壘打」紀錄，大聯盟還沒有人辦到。（取材自小聯盟官方推特）

小聯盟2A比賽日前出現超罕見「完全全壘打」，效力春田紅雀的潛力新秀瑞德蒙德（Chandler Redmond）單場依序敲出兩分砲、滿貫砲、陽春砲以及三分砲，這是大聯盟從未出現過的罕見紀錄。

25歲的瑞德蒙德在2019年第32輪才被春田紅雀選中，今面對阿馬里洛草皮貴賓狗，由於春田紅雀整場灌進21分，擔任第7棒的他依舊獲得多達6次打擊機會，首打席瑞德蒙德就敲出帶有1分打點的安打，第2打席遭到三振。

瑞德蒙德從第6局開始接連4局開轟，第5局敲出2分砲、第6局敲出滿貫砲、第7局敲出陽春砲、第8局敲出三分砲，就這樣集滿4種全壘打，形成「完全全壘打」。終場瑞德蒙德6打數5安打，11分打點、單場5安皆為球隊新紀錄，另外紅雀團隊8轟、21分，也都寫隊史新猷。

事實上，在1998年7月27日同樣也是效力紅雀2A的荷恩（Tyrone Horne），曾經也完成過「完全全壘打」，不過至今為止尚未有任何一位大聯盟球員辦到過。

瑞德蒙德賽後直呼不可思議，「真的很難以置信，我甚至不知道要怎麼用言語來表達現在的心情。我認為打擊是有感染力的，今晚大家在休息區都很放鬆、享受比賽，完全沒有壓力，我們就是上場，做好平常練習的內容，放鬆迎戰、順其自然。」

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