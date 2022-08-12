我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美通膨警報解除？克魯曼：現在還不是結束的開始

紐約禁查租客前科？華人房東憂安危

MLB／夢幻成真戰第二集小熊贏球 鈴木誠也打下第一分

記者蘇志畬／即時報導
大聯盟「夢幻成真戰」今年上演第二集，小熊與紅人兩支傳統老隊在玉米田中重現電影場景。 （美聯社）
大聯盟「夢幻成真戰」今年上演第二集，小熊與紅人兩支傳統老隊在玉米田中重現電影場景。 （美聯社）

大聯盟「夢幻成真戰」11日上演第二集，小熊與紅人兩支傳統老隊在玉米田中重現電影場景，最終由小熊隊以4：2擊敗紅人隊，滿場7823名球迷見證，全場第一分由日籍也手鈴木誠也打下。

1989年由凱文科斯納主演的「夢幻成真」是棒球迷心中經典電影之一，「如果你蓋好了，他就會來。」這句台詞在真實世界上演，去年大聯盟耗資5000萬美元開拓出「夢田球場」，讓白襪、洋基球員從比人還高的玉米裡走進球場，結果吸引近600萬人收看。

今年換小熊隊穿上1929年拿下國聯冠軍的主場球衣，紅人隊則穿上1919年的海軍藍條紋球衣，從玉米田中走進球場，賽前更由小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）以及老葛瑞菲（Ken Griffey）父子檔重現另一句名台詞，「嘿老爸，你想要傳接球嗎？」

有別於第一集全場8轟的煙火秀，今年紅人、小熊戰是靠安打串連得分，1局上2出局後，小熊隊先靠觸身球上壘，接著鈴木誠也的二壘安打一棒敲回全場第1分，下兩棒何納（Nico Hoerner）、哈普（Ian Happ）接連敲安，單局就攻下3分。

4局上小熊隊3支安打又追加1分，紅人隊則在7局下打破鴨蛋，雷諾斯（Matt Reynolds）的二壘安打，送回弗萊利（Jake Fraley）、巴雷羅（Jose Barrero），但也僅止於此。

小熊隊投手史邁利（Drew Smyly）先發5局無失分拿下勝投，被敲4支安打另有2次保送，但也投出高達9次三振。

電影 洋基

上一則

MLB／大聯盟也沒看過 紅雀2A新秀締造「完全全壘打」

延伸閱讀

MLB／貝比魯斯孫子祝賀大谷 還給他「808」挑戰目標

MLB／貝比魯斯孫子祝賀大谷 還給他「808」挑戰目標
張育成本季第3轟 連7場安打追平生涯紀錄

張育成本季第3轟 連7場安打追平生涯紀錄
MLB／紅雀莫里納主場千安 捕手第2人

MLB／紅雀莫里納主場千安 捕手第2人
MLB／馬恰多掉球懶得追 網友：乾脆讓他坐板凳

MLB／馬恰多掉球懶得追 網友：乾脆讓他坐板凳

熱門新聞

賈維士(藍衣者)主動走到投手丘擁抱低頭啜泣的謝爾頓。(美聯社)

觸身不揍人 少棒小將教我們運動精神 感動千萬人

2022-08-11 11:36
籃網球星西蒙斯(左)傳分手辣妹未婚妻賈瑪。（Getty Images、取材自Instagram）

NBA／「姐弟戀」戴綠帽？籃網西蒙斯傳分手超辣未婚妻

2022-08-07 21:51
小威廉絲8日在多倫多出賽。（美聯社）

網壇一代天后小威廉絲 宣布退休

2022-08-09 09:50
林書豪更新微博發文。（取材自微博）

籃球／無緣CBA？林書豪換髮型 氣定神閒喝咖啡

2022-08-09 21:03
杜蘭特休賽期間勤於健身，增肌效果明顯。(取材自Instagram)

NBA／杜蘭特不理會交易傳聞 自我重訓成魔鬼筋肉人

2022-08-08 19:42
義大利選手諾尼諾(中)，比賽時不得不握著「鳥」比賽。（視頻截圖）

沒穿內褲惹禍 義大利小鮮肉邊跑400米邊抓鳥 領先變壂底

2022-08-06 02:10

超人氣

更多 >
蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一

蔣尚義：加入中芯國際是個錯誤 也是我做過的蠢事之一
世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕

世說新聞╱南加爾灣華女毒夫 獨家披露不堪婚姻內幕
裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰

裴洛西訪台前 傳習近平向拜登表達無意與美開戰
Meta聊天機器人語驚四座：查克柏格靠剝削人們賺錢

Meta聊天機器人語驚四座：查克柏格靠剝削人們賺錢
社安金支票金額比預期來得少？脫不了這6大原因

社安金支票金額比預期來得少？脫不了這6大原因