MLB／貝比魯斯孫子祝賀大谷 勉勵他挑戰「808」障礙

大谷翔平完成單季10勝、10轟罕見紀錄，成為大聯盟近104年來第1人後，貝比魯斯的孫子透過日媒獻上祝福。（路透）

天使 隊「二刀流」大谷翔平 自2018年旅美以來，終於追上「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）立下的二刀流指標，完成單季10勝、10轟罕見紀錄，成為大聯盟近104年來第1人，而貝比魯斯的孫子也透過日媒祝賀大谷，並給了他「808」更高的挑戰目標。

外界期待大谷完成貝比魯斯的單季至少10勝與10轟的「二刀流」大紀錄已久，可惜去年球季以1勝之差錯失榮耀。今年大谷捲土重來，明星賽前就快速拿到9勝，10發全壘打也早在5月份就達標，但明星賽後卻連吞3敗，直到第四次挑戰，靠著自己6局無失分、還敲出本季第25轟，終於拿到本季第10勝，大聯盟在相隔104年後再有球員達成單季10勝10轟門檻。