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MLN／104年來第1人…大谷10勝25轟 比肩貝比魯斯

體育新聞組／綜合報導
在大聯盟拚戰5個球季，大谷翔平首次投出單季10勝。（Getty Images）
在大聯盟拚戰5個球季，大谷翔平首次投出單季10勝。（Getty Images）

天使隊日籍球星大谷翔平9日上演歷史之夜，自2018年旅美以來，終於追上「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）立下的二刀流指標，對運動家隊先發6局無失分，率領天使以5：1拿下勝利，完成單季10勝、10轟罕見紀錄，成為大聯盟近104年來第1人。

「比肩貝比魯斯」的大谷翔平，拚到今年才同步達成「雙十」門檻，以10勝、25轟與傳奇並列，他說：「當然是非常光榮，但等到球季結束再回顧賽季會更好。」被上壘率、整體攻擊指數是大谷希望持續進化的兩項投打指標。

貝比魯斯1918年效力紅襪隊時，締造13勝、11轟紀錄，大谷翔平僅是史上單季「雙十」第2人。

投手大谷在客場面對運動家，以91球投完6局，只被敲出4支安打，投出5次三振、3次保送，防禦率降到2.68，3局下被強襲球擊中左腳、一度表情痛苦，所幸經檢查後無大礙。

大谷翔7局上敲出陽春砲，本季第25轟、生涯第118轟出爐，對於超越鈴木一朗的成績，大谷說：「很明顯我們風格不同，但如果能夠超越任何一朗的紀錄，我都會感到光榮。」

打者翔平3打數2安打、1次保送，本季全壘打、66分打點、102支安打都是天使打者最多，勝場數、防禦率、奪三振157次也是全隊投手最猛。

大谷翔平3局下K掉首名打者布萊德，達成美日生涯通算第1000次三振，單場5K也將單季三振數推上生涯新高157次，他說：「重要還是保持健康到最後，為每天都能投出三振而努力。」

大谷超越樹立百年的大紀錄，球迷、媒體都非常振奮，他卻有不同想法，認為「只是單純因為沒有人同時做這兩件事」，未來若愈來愈多二刀流球員，單季10勝、10轟就會變成普通數字。

大谷翔平歷史之夜
大谷翔平歷史之夜
大谷翔平本季第25轟出爐，產量是天使隊打者最多。（Getty Images）
大谷翔平本季第25轟出爐，產量是天使隊打者最多。（Getty Images）

大谷翔平 天使 指數

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