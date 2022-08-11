MLB／索托轉隊教士首轟 馬恰多逆轉砲

索托終於敲處轉隊教士後的首轟。（美聯社）

教士在交易來索托（Juan Soto）後先拿1勝後吞下5連敗，還寫下連23局沒得分紀錄，9日在主場迎對戰巨人，儘管剛換來的新終結者海德（Josh Hader）一度砸鍋，好在重砲馬恰多（Manny Machado）九局下挺身而出、用再見三分砲氣走對手，幫助「宇宙教士」中止連敗，而索托也敲出轉隊後首轟。

事實上教士不該贏得如此辛苦，這場比賽重磅交易案的2名主角都有發揮，先是索托在4局下時將一顆偏高速球扛出右外野大牆，幫助球隊將比分追至1：1平手，轉隊首轟終於出爐；6局下同為則輪到一起轉隊的貝爾（Josh Bell）敲出超前分安打，隨後柯朗沃斯（Jake Cronenworth）的高飛犧牲打讓教士以3:1領先。

比賽來到8局下教士又有進帳，靠金河成的二壘安打攻下保險 分，帶著3分領先的教士9局下推出新終結者海德關門，卻控球大失準砸鍋，單局投出3保送與1次觸身，讓僅有1安打的巨人一口氣攻下3分追平，如果不是普洛法（Jurickson Profar）上演美技接殺早就落後，只投0.2局就狼狽退場。

教士終結者上演砸鍋戲碼，9局下巨人本季表現不佳的守護神羅傑斯（Tyler Rogers）也沒能幫球隊延長戰線，前半局上演美技守備的普洛法敲安，索托則靠著捕手妨礙打擊上壘，輪到馬恰多打擊，他也頂住壓力適時轟出一發再見三分砲，終場教士就以7：4氣走巨人，終止5連敗。

成為贏球英雄的馬恰多賽後表示：「我們今天的防守與進攻終於突破低潮，球隊的工作人員也幫了我們很多忙，雖然在第九局一度有小插曲，但整體來說今天是個美好的一天。」而另一位開轟的索托也說到：「非常令人興奮，我們太需要這場勝利一掃陰霾了，今天對我來說很特別。」