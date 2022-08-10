MLB／大谷10勝10轟百年紀錄到手 美日通算千K轟破朗神

大谷投出6局無失分，生涯美日通算千K、生涯第118轟一起達陣，相隔104年的「單季10勝、10轟」到手。（Getty Images）

「10勝10轟、美日通算千K、日籍第二多轟」，大谷翔平 三個願望9日一次滿足，面對運動家隊以「第二棒、投手」之姿出賽，先發6局無失分，外加3打數2安打包括1轟，率領天使 隊以5：1拿下勝利，終於完成相隔104年的大紀錄。

「單季10勝、10轟」必須要投打二刀流才辦得到，大谷翔平本季第9勝之後，3度叩關失敗，在9日收下本季第10勝，成為自1918年貝比魯斯（Babe Ruth）後，再次有大聯盟球員完成這項偉業。

大谷翔平9日前兩局投得順，雖然各被敲出1支安打，但1次是雙殺打解圍，2局布朗（Seth Brown）敲出深遠長打但闖二壘被觸殺出局，都形成另類三上三下。

3局下大谷對首名打者布萊德（Jonah Bride）投出三振，單場第2K，是大谷旅美以來的第376次三振，加上日職時期的624次三振，美日生涯1000次三振達陣。

3局下1出局後，大谷接著投出四壞、三振、四壞，面對2出局一、二壘有人危機，勞瑞亞諾（Ramon Laureano）敲出的投手方向強襲球打中大谷左腳，大谷將球撿起傳往一壘完成封殺，不過表情痛苦，下場時還一拐一拐的。

還好最後是有驚無險，大谷在場邊短跑測試，確認腳沒有大礙，繼續留在場上投球，7局原本還拎著手套想上場，但被教練喊停，最終投完6局共用91球，被敲4支安打沒有掉分，另有5次三振、3次保送，防禦率2.68。

天使打線給予5分支援，3局上弗萊契（David Fletcher）的安打敲回第1分，5局上瓦德（Taylor Ward）轟出三分砲，7局上大谷自己轟出陽春砲。

這一轟是大谷翔平本季第25轟、美職生涯第118轟，超越鈴木一朗，成為史上第二多轟的日籍球員球員，而日本人在大聯盟的最多轟，則前洋基 球星松井秀喜所保持的175轟。