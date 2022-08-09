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MLB／馬恰多掉球懶得追 網友：乾脆讓他坐板凳

體育新聞組／綜合報導
馬恰多（中）防守態度遭批。（路透）
馬恰多（中）防守態度遭批。（路透）

MLB交易大限結束前才完成重磅交易的教士，近期不但苦吞4連敗，明星三壘手馬恰多（Manny Machado）日前一次消極守備還遭到網友出征。

教士本季在交易大限前進行了眾多補強，尤其在最後一刻搶下了國民強打索托（Juan Soto）震撼聯盟，日前更傳出本季因傷尚未出賽的游擊手塔提斯（Fernando Tatis Jr.）有望在一個月內回歸球隊。

然而在「宇宙教士」成為完全體之前，近期卻苦吞4連敗，還遭聯盟龍頭道奇橫掃，兩隊勝差已來到14.5，6日雙方交手時，還有球迷注意到馬恰多守備相當懶散，忍不住在網上開砲。

7局下教士2分落後，當時道奇無人出局一壘有人，馬恰多沒有將透納（Trea Turner）敲出的三游方向滾地球接乾淨，導致球彈到後方，但馬恰多竟沒有盡快把球接起來，反而是慢慢地去追球，一壘的跑者貝茲（Mookie Betts）追住機會站上三壘，打者也輕鬆上到二壘，道奇最後也在該局攻下2分拉開分差。

許多網友紛紛表示，「這樣值10年3億？」、「又懶又自大，真高興他沒來道奇」、「他連去追球都懶得做」、「他該去當指打或是乾脆讓他坐冷板。」

道奇 MLB

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