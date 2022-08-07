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MLB／大谷翔平本季首吞4K 天使卻贏球

體育新聞組／綜合報導
大谷本季首次單場吞下4K。（美聯社）
大谷本季首次單場吞下4K。（美聯社）

天使隊日籍好手大谷翔平5日被K翻，全場5打數1安打，剩下4打數都是被三振，本季首次單場吞下4K；雖然大谷打擊沒貢獻，但天使隊最終仍在延長賽10局以4：3擊敗水手隊，中止2連敗。

4日大谷翔平雙響砲、天使隊單場7轟，卻還是輸球，5日大谷與第1棒的瓦德（Taylor Ward）合計吞下7K，卻贏球，天使隊代理總教練尼文（Phil Nevin）說：「這就是棒球。」

大谷翔平5日擔任先發第2棒、指定打擊，本季首次面對瑞伊（Robbie Ray），結果對戰3打數都吞下三振，首局面對97哩速球揮空三振、3局面對滑球揮棒落空、6局也被滑球解決。

大谷翔平連3打席被三振，8局上水手隊換投，由史旺森（Erik Swanson）接手後，10局上又被三振一次。

天使隊5日1局上就靠著歐戴爾（Jo Adell）敲安得分，9局上史塔西（Max Stassi）更轟出2分砲，只不過9局下牛棚投手也掉3分，雙方戰平進入延長賽，好在10局上瓦德高飛犧牲打，打回勝利。

水手隊先發投手瑞伊5日先發7局，被敲5支安打僅失1分，無關勝敗，投出10次三振裡，大谷、瓦德各貢獻3K。

大谷本季首次單場吞下4K。（路透）
大谷本季首次單場吞下4K。（路透）

天使 大谷翔平

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