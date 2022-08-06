我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台海緊張加劇 Politico：中軍方高層不回美方多次去電

北京8招反制美 學者：移除軍事安全閥 增擦槍走火可能

MLB／天使沒交易大谷 大聯盟高層：明年鐵定留不住人

體育新聞組／ 綜合報導
大聯盟高階主管認為天使應交易大谷翔平，因為明年大谷翔平合約一到，球團鐵定留不住他。 （美聯社）
大聯盟高階主管認為天使應交易大谷翔平，因為明年大谷翔平合約一到，球團鐵定留不住他。 （美聯社）

大聯盟季中交易日前告一段落，天使最終一口氣交易掉三位選手，但沒有送走日籍「二刀流」大谷翔平，近日傳出幾位大聯盟高階主管認為天使的做法相當不明智，因為明年大谷翔平合約一到，球團鐵定留不住他。

雖然本季天使戰績仍不佳，打進季後賽希望不大，但老闆莫瑞諾（Arte Moreno）還是不願放大谷翔平離隊，他日前坦言，由於楚奧特（Mike Trout）有不得交易條款、瑞登（Anthony Rendon）年年都在受傷，這兩名球員基本上是卡在球隊名單上無法交易，因此球隊想要立即重建相當困難。

不過在天使做出留下大谷翔平的決定後，有傳出幾位大聯盟高階主管相當不認同天使球團的做法，認為天使應該要拿大谷翔平當籌碼，趁機向別隊大撈一筆，就如同教士為了搶索托（Juan Soto），不惜成本砸下重金，同意以6名潛力農場新秀選手，交換國民兩名重砲。

這些高階主管還強調，大谷翔平是一格非常渴望贏球的人，也就是說幾乎能確定，14個月後他合約一到，一定會頭也不回地走人，天使絕對無法挽留他。

外界認為天使要留住大谷翔平確實相當有難度，因為光是楚奧特和瑞登兩人加起來每年就佔了將近7千萬美元，若再給大谷一張破天荒的合約，三人加起來的薪資幾乎是大聯盟30隊的薪資平均值。

天使 大谷翔平 季後賽

上一則

39歲強投 韋蘭德狂取15勝 暫居勝投、防禦率雙冠王

下一則

致敬羅素 魔術強森呼籲30隊退休6號球衣

延伸閱讀

MLB／天使送出3主力 拚明年續約大谷翔平

MLB／天使送出3主力 拚明年續約大谷翔平
MLB／天使虛晃一招 傳拒絕3隊報價 大谷翔平「繼續陪天使坐牢」

MLB／天使虛晃一招 傳拒絕3隊報價 大谷翔平「繼續陪天使坐牢」
MLB／大谷翔平開轟又被超前 天使逆轉秀止敗

MLB／大谷翔平開轟又被超前 天使逆轉秀止敗
MLB／大谷翔平是否離開洛杉磯 給出模糊答案

MLB／大谷翔平是否離開洛杉磯 給出模糊答案

熱門新聞

NBA波士頓塞爾蒂克退役傳奇球星羅素逝世，享壽88歲。(美聯社)

NBA綠衫軍傳奇球星羅素辭世 享壽88歲 生涯奪11冠

2022-07-31 16:07
澳洲網球前「世界球后」芭蒂（右），和未婚夫基西克（左）宣告兩人共結連理。（取材自Instagram）

網球／前球后芭蒂嫁高球選手 婚紗照十指緊扣超甜蜜

2022-07-31 07:30
溜馬傳奇「大嘴」米勒。（取材自推特）

NBA／退休後瘋自行車運動 大嘴米勒曝體重比球員時更輕

2022-08-01 07:30
中國隊球員周琦（右）。（新華社）

NBA／中國長人周琦 傳有望收到快艇報價

2022-07-30 23:02

超人氣

更多 >
涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡

涉槍殺紐約華裔外賣郎 嫌犯今晨飲彈自盡
紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺

紐約19歲華男BJ's購物 停車場電梯內遭18歲槍手劫殺
中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作

中國外交部升級對美國反制措施：取消與暫停八項合作
洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷

洛縣溫莎區重大車禍 司機高速闖紅燈釀6死8傷
中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動

中國取消與美軍交流後 王毅：美國不要輕舉妄動