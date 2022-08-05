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MLB／教士打線太猛 索托：祝對手好運

體育新聞組／綜合報導
索托加入教士。（路透）
索托加入教士。（路透）

教士隊「宇宙級」打線成型，少年強打索托（Juan Soto）與貝爾（Josh Bell）的加入，補起教士隊較弱的外野、一壘兩個空缺，索托更向其他投手預告，「要祝他們好運了」。

教士隊派出私人飛機迎接兩人，也在3日舉辦記者會歡迎，索托在3日對洛磯隊之戰擔任先發第2棒、右外野手，貝爾則是第4棒、一壘手，夾在兩人之間的是教士隊強打馬恰多（Manny Machado）。

等到塔提斯（Fernando Tatis Jr.）傷癒歸隊後，教士隊打線就是完全體，索托表示：「這會非常難應付，我要祝其他投手們好運了。」

索托今年球季敲出21轟、打擊率2成46，前兩個球季打擊率都破3成，去年更獲得多達145次的四壞保送，攻擊跟好球帶掌握能力都很突出。

教士隊付出不少代價，以6換2方式，送出阿布姆斯（CJ Abrams）、戈爾（MacKenzie Gore）、沃特（Luke Voit）、哈索三世（Robert Hassell III）、伍德（James Wood）及蘇山納（Jarlin Susana），才從國民隊換來索托加上貝爾。

教士隊除了補強索托，另外也向紅人隊交易來今年敲出20轟的內野手德魯瑞（Brandon Drury），目標是加強板凳深度，德魯瑞擔任第6棒、指定打擊。

教士這場主場比賽門票銷售一空，賽前就有球迷大排長龍等著進場，教士老闆賽德勒（Peter Seidler）說，沒有辜負外界的期待，如今無論先發投手、後援投手深度或是先發打線，都已經提升到另一個層級，「今年在這球場的每一晚都很興奮，但今晚將是前所未見。」

到教士隊後，索托的念頭只有一個，就是贏球，「把好的能量帶進球隊，試著贏下每一場比賽，帶進2019年世界大賽冠軍的經驗，把冠軍帶到聖地牙哥。」

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