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MLB／達比修睽違5年奪10勝 教士1日2勝洛磯

體育新聞組／綜合報導
隊友給火力讓達比修有睽違5年再度拿下10勝，場上也展現好心情。（Getty Images）
隊友給火力讓達比修有睽違5年再度拿下10勝，場上也展現好心情。（Getty Images）

教士與洛磯雙重賽賽前完成了重磅交易，在國民索托（Juan Soto）爭奪戰中脫穎而出，全隊似乎也沾染喜氣一日兩勝，其中首戰由達比修有掛帥先發，繳出優質先發睽違5年再度拿下10勝；第二戰則靠著葛利桑（Trent Grisham）的再見轟贏球，還幫助剛轉隊後首次出賽的新終結者海德（Josh Hader）拿下本季第2勝作為見面禮。

教士雙重戰首戰全隊共敲出19支安打強攻13分，其中普洛法（Jurickson Profar）與韓籍野手金河成兩人就包辦了9安與4打點，此外葛利桑（Trent Grisham）也貢獻3打點，他與柯朗沃斯（Jake Cronenworth）各擊出一發兩分彈。

隊友在比賽中半段就給予火力支援，達比修投得也輕鬆，先發6局投107球僅被打6安，雖然挨了2發全壘打失3分，但也送出7K，喜奪本季第10勝，ERA來到3.30，也是睽違5年再次單季10勝，他賽後也難掩興奮：「我真的很高興，這一勝給了我信心，我盡量不關心今日的交易紛擾，努力做好自己的工作。」

達比修指的是教士在截止日前完成「重磅交易」，換來國民索托（Juan Soto）以及一壘手貝爾（Josh Bell）震撼了全聯盟，此戰賽前於球場螢幕放上兩人穿著教士球衣的照片，還引來全場2萬多民觀眾歡呼。

第二戰雙方則打得膠著，前8局結束戰成2：2平手，9局上轉隊初登板的新終結者海德，用15球送出俐落的3上3下包含2K，而後攻的教士靠著葛利桑的再見全壘打，也是他單日第2轟，以3：2氣走洛磯，海德幸運收下本季第2勝。

隊友給火力讓達比修有睽違5年再度拿下10勝。（Getty Images）
隊友給火力讓達比修有睽違5年再度拿下10勝。（Getty Images）

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