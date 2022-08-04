我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西激怒中國 CNN：付出代價的是台灣 不是美國

解放軍軍演開始 中空軍：駕戰機往台島準備戰鬥

MLB／播報賽事67年 「道奇之聲」史卡利過世

體育新聞組／綜合報導
有「道奇之聲」美譽、深受球迷喜愛的賽事播報員史卡利過世，享耆壽94歲。（美聯社）
有「道奇之聲」美譽、深受球迷喜愛的賽事播報員史卡利過世，享耆壽94歲。（美聯社）

有「道奇之聲」美譽、深受球迷喜愛的賽事播報員史卡利（Vin Scully）3日過世，享耆壽94歲。他一生奉獻棒球播報，聲音陪伴球迷長達67年。

洛杉磯道奇隊官網宣布史卡利過世的消息，官方社群帳號換上黑底搭配VIN字樣與麥克風圖形，紀念「永遠的道奇之聲」。大聯盟官方也發表影片追思史卡利。

道奇隊總裁卡斯登（Stan Kasten）聲明表示：「我們失去了一位典範人物，他不只是一位播報員，更是一名人道主義者。他熱愛人群，他熱愛生活，他熱愛棒球和道奇隊，他的聲音將永遠被人聽見，永遠刻在我們所有人的腦海中。」

史卡利自1950年參與道奇隊的球賽播報，當時他年僅23歲，那是黑白電視機的年代，道奇隊的大本營仍在紐約布魯克林。

一直到2016年退休為止，史卡利播報超過9000場大聯盟比賽，聲音陪伴跨世代棒球迷，參與道奇隊歷代球星打下的一場又一場經典戰役。

媒體曾如此形容史卡利幾乎無人能比的播報資歷：「這個男人播報球賽的時間，比我們多數人的歲數還老；很多人的父母親還沒出生時，他已經在播報道奇隊比賽。」

透過史卡利的聲音，他播報的比賽包括1950年代大聯盟史上首名黑人球員傑基羅賓遜（Jackie Robinson）、1960年代傳奇左投柯法克斯（Sandy Koufax）、1980年代名投賀西瑟（Orel Hershiser）及瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）、1990年代日本龍捲風野茂英雄及跨入21世紀主宰投手丘的當代王牌柯蕭（Clayton Kershaw）。

大聯盟官網以詩意、優雅甚至具有文藝技巧來形容史卡利的播報風格，除了精確的描述場上狀況之外，還會適時留白，讓比賽現場的畫面與聲音自己說話。

史卡利生涯播報過19場無安打比賽、3場完全比賽，參與道奇隊6次拿下世界大賽冠軍。

道奇隊從東岸搬到西岸，球隊老闆與管理階層也歷經多次變動，但唯一不變的就是史卡利的聲音，從收音機一路登上電視機到後來的網路轉播，2020年他退休4年後還創立了自己的推特（Twitter）和Instagram帳號。

有「道奇之聲」美譽、深受球迷喜愛的賽事播報員史卡利過世，享耆壽94歲。（美聯社）
有「道奇之聲」美譽、深受球迷喜愛的賽事播報員史卡利過世，享耆壽94歲。（美聯社）

道奇 退休 社群

上一則

足球專欄／巴薩玩槓桿 乞丐變土豪

下一則

MLB／天使送出3主力 拚明年續約大谷翔平

延伸閱讀

MLB／沒掉髮沒壓力 賈吉全力追逐開轟紀錄

MLB／沒掉髮沒壓力 賈吉全力追逐開轟紀錄
MLB／完美1局+無安打 天使德梅斯同季達陣

MLB／完美1局+無安打 天使德梅斯同季達陣
MLB／生涯首打席開轟 道奇新秀單場3安3打點

MLB／生涯首打席開轟 道奇新秀單場3安3打點
MLB／賈吉單場雙響砲搶下41轟 追平貝比魯斯紀錄

MLB／賈吉單場雙響砲搶下41轟 追平貝比魯斯紀錄

熱門新聞

NBA波士頓塞爾蒂克退役傳奇球星羅素逝世，享壽88歲。(美聯社)

NBA綠衫軍傳奇球星羅素辭世 享壽88歲 生涯奪11冠

2022-07-31 16:07
澳洲網球前「世界球后」芭蒂（右），和未婚夫基西克（左）宣告兩人共結連理。（取材自Instagram）

網球／前球后芭蒂嫁高球選手 婚紗照十指緊扣超甜蜜

2022-07-31 07:30
溜馬傳奇「大嘴」米勒。（取材自推特）

NBA／退休後瘋自行車運動 大嘴米勒曝體重比球員時更輕

2022-08-01 07:30
中國隊球員周琦（右）。（新華社）

NBA／中國長人周琦 傳有望收到快艇報價

2022-07-30 23:02
前網壇「漂亮寶貝」莎拉波娃（左）順利產子後恢復訓練，她直呼身體變得好虛弱。（取材自Instagram）

網球／莎娃哀嘆「身體變虛弱」產後訓練影片身材卻超好

2022-07-31 08:50
歐國杯女足冠軍戰，英格蘭靠凱利（右）在延長賽進球，終場2：1擊敗德國奪冠。（路透）

歐國杯／女足延長賽勝德國 英格蘭終結國際大賽冠軍荒

2022-08-01 07:06

超人氣

更多 >
紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案

紐約運毒露餡 華人中餐廳業主扯出千萬洗錢案
波洛西訪台 在美華人反應兩極

波洛西訪台 在美華人反應兩極
47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王

47歲才從政、愛吃冰淇淋 波洛西從主婦變身美政壇女王
波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應

波洛西訪台後 中大賣美債？美中加速脫鉤？盤點漣漪效應
洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空

洛市81歲亞裔婦女被燒死在家中 屋內被洗劫一空