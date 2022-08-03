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MLB／6換2 教士搶下國民「強打少年」索托

體育新聞組／綜合報導
教士得到重砲索托。（路透）
教士得到重砲索托。（路透）

趕在交易大限結束前，MLB檯面上最受矚目的交易終於拍板。教士隊送出一批即戰力和農場新秀向國民隊換來「強打少年」索托（Juan Soto），目標就是鎖定世界大賽

教士隊除了索托之外，還從國民隊換來一壘手貝爾（Josh Bell）。教士隊送出包括游擊手阿布拉姆斯（C.J. Abrams）、左投戈爾（MacKenzie Gore）、一壘手沃特（Luke Voit），以及農場中的一些新秀，如排名百大新秀第21位的哈索三世（Robert Hassell III）、排名第88位的伍德（James Wood）和農場排名第14位的右投蘇沙納（Jarlin Susana）。

23歲的索托曾入選2次明星賽、獲得2屆銀棒獎，本季出賽91場，打擊率.250，上壘率.405，長打率.497，日前也拿下了全壘打大賽冠軍，雖然他今年打擊率僅有.214，但他仍選到聯盟最多的88次保送，同時OPS.也仍有.878。

教士隊爭取到索托後，陣中明星雲集，還包括馬恰多（Manny Machado）和小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。本季至今教士隊戰績勝場數高於敗場數12場，打算靠爭取外卡身分進軍隊史第一個世界大賽冠軍。

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