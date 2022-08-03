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MLB／沒掉髮沒壓力 賈吉全力追逐開轟紀錄

記者陳宛晶／綜合報導
賈吉43轟出爐。Getty Images
賈吉43轟出爐。Getty Images

「法官」賈吉（Aaron Judge）1日再度開轟，敲出本季第43發全壘打，為大聯盟史上第4位在球隊前104場就有43轟的選手，超速開轟頻率有望挑戰洋基隊史紀錄，總教練布恩（Aaron Boone）被問到此事，認為看賈吉的髮線就知道，他不會有壓力。

洋基1日以7：2擊敗水手，有6分是靠4發全壘打轟下，首局瑞佐（Anthony Rizzo）就以三分砲為洋基轟下氣勢，賈吉第2局掃出陽春砲，捕手崔維諾（Jose Trevino）在第4、8局各揮出一發陽春砲。

賈吉本季已炸43轟，在全壘打榜上遙遙領先費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）的33轟、太空人隊艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）的30轟，全壘打王幾是囊中物，外界更關心他能將數字推到何等境界。

洋基目前已賽104場，賈吉敲出43轟，大聯盟史上僅1921年的貝比魯斯（Babe Ruth）、1998年馬奎爾（Mark McGwire）、2001年邦茲（Barry Bonds）辦到。

此外，以這樣的頻率計算，賈吉全季將可達66轟以上，而史上曾有8人次完成單季60轟以上，其中兩項屬於洋基選手，分別是1927年貝比魯斯60轟、1961年馬里斯61轟，賈吉照目前進度轟下去有望改寫隊史紀錄。

追逐前輩紀錄，布恩看好賈吉應對壓力的能力，關鍵指標就在他的髮線上，馬里斯當年因為追逐全壘打紀錄的壓力導致掉髮，「賈吉現在髮際線還很茂密，我前幾天就注意到了。」

玩笑式的回覆後，布恩隨後進一步指出，隨著賽季進入倒數、全壘打數持續累積，相信屆時外界的焦點都會放他的紀錄追逐上，但賈吉比任何人都懂得應對這些壓力，看他今年在合約問題之下仍有如此出色的成績就知道，「不管是合約或紀錄，我不覺得這些情境、壓力，會是造成他能或不能達成紀錄的原因。」

洋基 太空人 費城

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