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MLB／完美1局+無安打 天使德梅斯同季達陣

體育新聞組／綜合報導
德梅斯投出「完美一局」，再加上今年5月曾締造無安打比賽，讓他成為史上第3人，兩大紀錄同時在單一賽季誕生。（美聯社）
德梅斯投出「完美一局」，再加上今年5月曾締造無安打比賽，讓他成為史上第3人，兩大紀錄同時在單一賽季誕生。（美聯社）

天使菜鳥左投德梅斯（Reid Detmers）7月31日對上遊騎兵，在第二局投出「完美一局」，再加上他今年5月曾締造無安打比賽，德梅斯成為史上第3人，兩大紀錄同時在單一賽季誕生。

德梅斯此役掛帥先發，主投7局僅被擊出3安打、失2分含1分責失，並飆出生涯新高12次三振，可惜的是隊友也只打2分，因此退場時無關勝負，無緣拿下本季第4勝。不過他在第2局以最低9球數三振3打者投出完美一局。

這不但是大聯盟史上第109次出現完美一局，總共有99名投手達成此壯舉，還是天使隊史第3次有投手投出完美一局，前2人分別是1972年名人堂投手萊恩（Nolan Rylan）與2014年李察斯（Garrett Richards）。

22歲的德梅斯曾在本季投出天使隊史第12場無安打比賽，也是當時大聯盟本季第2場，前一次是大都會的投手接力無安打比賽，而德梅斯則是一人撐完全場，因此這讓他成為史上第三位能在單一賽季投出無安打比賽、完美一局的投手。

此外，天使強打「神鱒」楚奧特（Mike Trout）7月中因肋骨發炎進入傷兵名單，近日一度傳出肋骨傷勢影響到背部，很可能危害剩餘職業生涯，所幸傳來好消息，楚奧特有望比預期還早歸隊。

曾拿下3屆美聯MVP的楚奧特，上個賽季因右小腿傷勢整年只出賽36場，他上個月又因背部不適進入傷兵名單，據隊醫初步評估結果，認為該傷勢非常「罕見」，有可能在接下來的球員生涯都要去處理。

不過天使官網指出，在經過知名脊椎專家診斷後，楚奧特傷勢並非想像中嚴重，他現在已可以進行慢跑、核心等訓練，預計幾天後再視狀況而定能否開始擊球練習。

楚奧特開心表示，「我一度以為棒球生涯要提早結束了，但現在情況已樂觀到能重返賽場的地步了。對於一名棒球員來說背部傷勢很可怕，但能夠從這麼專業的醫生口中，得知這麼棒到的消息真的讓人很振奮。」

天使 大都會

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