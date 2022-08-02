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MLB／生涯首打席開轟 道奇新秀單場3安3打點

體育新聞組／綜合報導
道奇25歲新秀奧特曼首打席就把球轟出右外野大牆。（美聯社）
道奇25歲新秀奧特曼首打席就把球轟出右外野大牆。（美聯社）

道奇25歲新秀奧特曼（James Outman）才剛被升上大聯盟，7月31日首打席就把球扛出右外野大牆，終場還繳出猛打賞表現，讓他成為道奇隊史第一位能在生涯首戰繳出3安、3打點球員。

奧特曼在2018年選秀會上以第7輪第224順位被道奇挑中，過去4年都在小聯盟2A、3A打拚，因道奇將外野手麥克金斯特利（Zach McKinstry）送走至小熊，奧特曼才獲得升上大聯盟的機會。

奧特曼本場擔任先發九棒、鎮守右外野，首打席面對洛磯投手馬奎茲（German Marquez），在未有人出局一壘有人之下，他咬中一顆95.2英哩的伸卡球，直接將球轟出右外野大牆，這是道奇隊史第8位首打席就開轟的打者，上一位完成該創舉的球員是2020年的魯茲（Keibert Ruiz）。

此外，奧特曼此役4打數一共敲出3支安打、包含一支二壘安打，全場進帳3分打點，還替球隊跑回2分，猛打賞的表現讓他成為道奇隊史第一位能在初登場中繳出3安、3打點的球員。

奧特曼賽後受訪時談到生涯首轟，他透露，「我從來沒有想過這種事會發生，真的太不可思議了，當我擊中球時，我認為它有機會出牆，不過為了確保我的首安不是打到牆變成一壘安打，我開始奮力地跑，後來球就出去了，我在繞壘時，腦袋是一片空白的。」

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