11K沒用 大谷第10勝沒來 追平貝比魯斯紀錄再等等

天使隊大谷翔平6局好投，但他及隊友打擊熄火，吞下本季第6敗。（美聯社）

大谷翔平 想完成大聯盟生涯第一個10勝賽季，真的不容易，28日面對遊騎兵隊先發6局失2分，但打線1分未得，包括他自己在內4打數沒有安打。天使 隊終場以0：2輸球，大谷吞下第6敗，想要比肩貝比魯斯（Babe Ruth）的單季勝投、全壘打皆雙位數還不是時候。

大谷開賽連挨3安打，但投捕觀察到直球屢遭狙擊後更改配球模式，以連飆3K安全下莊，從第1K打席的第2球開始，連續44球都不是直球，全場共用50顆滑球，「變」出一場好投。

來到第6局，大谷又開始連飆100哩火球，最終先發6局被敲8安打、失2分，送出11次三振，推進連6場雙位數三振的日籍投手紀錄，下一戰將挑戰1977年萊恩保持的連7場隊史紀錄。

代理教頭尼文（Phil Nevin）讚嘆，「第一局直球被打得強勁後，他連投40幾球都沒有直球，他懂得如何投球，在危機的第一局之後，他知道怎麼讓對手出局。」

大谷的失分先是在第4局被（Nathaniel Lowe）掃出陽春砲，第5局被敲兩支安打串聯再掉1分，遊騎兵就靠這兩分贏球，總教練伍沃德（Chris Woodward）表示「我們在首局攻占滿壘，他隨即進入不同檔次，他的滑球像是威浮球，真的很難對付，所以我們可以拿到2分已經不錯了。」

天使全場僅5安打、1分未得，輸掉這場比賽，大谷認為自己有責任，第3局得點圈有人，有機會用球棒幫助天使先馳得點，卻敲出二壘方向滾地球，「我在有得分機會的第二打席打得很不好，讓球隊的勝利走遠了。」

正值交易傳聞滿天飛之際，這場好投卻以「問天」收場，賽後也再次被問起續留天使的意願，大谷回應：「不管我在哪裡打球，我都會付出全力，想盡辦法贏下眼前的比賽。我感激天使為我做的一切，我愛這支球隊、我的隊友，此時此刻我是天使，這是我唯一的專注所在。」