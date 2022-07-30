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MLB／比中指成迷因 小熊教頭道歉：不希望有小孩模仿我

聯合新聞網／綜合報導
小熊總教練羅斯。（美聯社）
小熊總教練羅斯。（美聯社）

小熊隊28日以2：4不敵巨人中斷6連勝，但總教練羅斯(David Ross)卻成為比賽焦點，原因是他在比賽中被轉播單位拍到用雙手比出中指，此動作立即成為網路上各種迷因梗圖，而他也在29日公開道歉。

據New York Post報導，小熊教頭28日突然在休息室中雙手比出中指，但並不清楚是對誰不滿，不過很快在網路上瘋傳，就有一名網友於推特寫下：「交易截止日即將到來，羅斯說出我的心聲，因為我對小熊的感覺也是如此。」

網友指的應是不滿小熊本季表現，目前戰績48勝50敗勝率不及五成，且持續重建的他們很有可能在交易大限前當賣家，陣中強打捕手康崔拉斯（Willson Contreras）就是頭號目標。

不過報導中推測，羅斯很有可能是對小熊打者昨天前六局被巨人先發伍德（Alex Wood）完全封鎖，一支安打都打不出來而失望。

而對於不雅的舉動，羅斯也在受訪時公開道歉：「我不希望讓孩子們模仿，感覺很不好，很抱歉被鏡頭拍到了。」但他依然拒絕透露中指是對誰而比，但他也說到：「我肯定引起了那個人的注意。」

推特

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