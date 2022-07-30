我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市成猴痘熱區 州議員促亞當斯宣布緊急狀態

逾2成竊犯獲釋60天內再犯重罪 紐約保釋制度改革聲升高

MLB／技壓去年賽揚獎得主 39歲韋蘭德奪14勝領跑全聯盟

記者蘇志畬／綜合報導
韋蘭德投完退場時獲得觀眾起立鼓掌致意，他也脫帽回禮。（美聯社）
韋蘭德投完退場時獲得觀眾起立鼓掌致意，他也脫帽回禮。（美聯社）

太空人隊39歲王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）本季又回到賽揚獎討論中，29日他以先發7.2局失1分的好投，率領球隊以11：1擊敗水手隊，收下14勝繼續維持聯盟勝投王的頭銜。

韋蘭德29日7.2局的投球中被敲了5支安打，另有5次三振，前7局無失分的表現到8局上才被溫克（Jesse Winker）、羅德里奎茲（Julio Rodriguez）的2支二壘打而破功，不過本季防禦率下修到1.81。

太空人隊教頭貝克（Dusty Baker）解析韋蘭德的好投，「沒有太多三振，但能夠讓他們失去平衡，他掌握一切，我們也給了一些分數支持，投手獲得大量分數支持時要保持專注不容易，但他很專注，就像是比賽還是0：0的樣子在投球。」

太空人隊此役掃出15支安打，狄亞茲（Aledmys Diaz）單場雙響砲貢獻2分打點，6局下艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）敲出本季第30轟，杜朋（Mauricio Dubon）也開砲。

韋蘭德投完退場時獲得觀眾起立鼓掌致意，他也脫帽回禮，「這真是太棒了，球迷很不可思議，他們對你有這樣的感受真的很特別，滿滿的人潮，很開心在他們面球獻技。」

去年美聯賽揚獎得主、水手隊先發投手瑞伊（Robbie Ray）29日則是僅投2.2局就退場，被敲5支安打，包括1轟，失掉4分，苦吞本季第8敗（8勝），防禦率4.11。

太空人

上一則

NBA／交易KD是否值得？ 前綠衫軍成員：看狀態下滑速度

延伸閱讀

MLB／賈吉單場雙響砲搶下41轟 追平貝比魯斯紀錄

MLB／賈吉單場雙響砲搶下41轟 追平貝比魯斯紀錄
MLB／不同意引電子暗號裝置 薛則：偷暗號是比賽一部分

MLB／不同意引電子暗號裝置 薛則：偷暗號是比賽一部分
MLB／普荷斯686轟出爐 42歲球員最遠

MLB／普荷斯686轟出爐 42歲球員最遠
MLB／葛蘭基兒子愛大谷 盼老爸被敲滿貫砲

MLB／葛蘭基兒子愛大谷 盼老爸被敲滿貫砲

熱門新聞

詹姆斯所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。（Getty Images）

NBA／「投資之神」詹皇百萬元資助披薩店 報酬已翻50倍

2022-07-25 21:36
南韓花式滑冰女神金妍兒。（取材自Instagram）

南韓花滑女神金妍兒宣告喜訊 10月與聲樂家男友結婚

2022-07-25 00:00
藍鳥以28：5痛宰紅襪，也打破隊史單場最高得分紀錄。（美聯社）

MLB／平凡飛球變場內滿貫砲 紅襪28：5血洗紅襪

2022-07-23 07:17
現年29歲的台灣著名登山家曾格爾。（翻攝自曾格爾Grace Tseng臉書）

無氧攻頂8千米K2 29歲台灣登山女傑創紀錄：我邊哭邊爬

2022-07-24 20:15
要求交易的杜蘭特會以什麼方式轉隊，是NBA季後一大焦點。（美聯社）

NBA／杜蘭特難回勇士？傳籃網看不上維金斯、波爾

2022-07-25 07:20
Getty Images

NBA／杜蘭特開抖音啦 第1支影片呆看鏡頭好幾秒

2022-07-27 07:53

超人氣

更多 >
賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩

賭城2小時下半年雨量 天花板漏水如瀑布 賭客還繼續玩
裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回

裘莉再也傷不了他 布萊德彼特決定再愛一回
家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺

家庭悲劇 勒斃3子女 康州母自殺
夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服

夏威夷夫妻冒用死童身分數十年 舊照起底曾穿KGB制服
現實版宮廷劇？梅根負氣離英 凱特巴緊婆婆卡蜜拉

現實版宮廷劇？梅根負氣離英 凱特巴緊婆婆卡蜜拉