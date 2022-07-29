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MLB／葛蘭基兒子愛大谷 盼老爸被敲滿貫砲

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平的明星賽實戰頭盔拍賣價格高達3萬20美元。（路透）
大谷翔平的明星賽實戰頭盔拍賣價格高達3萬20美元。（路透）

大聯盟依照往例將明星賽各球星的相關物品拍賣做公益，日媒報導，大谷翔平的實戰「原味」頭盔已結標，結標金額高達3萬20美元。

今年共有3件與大谷翔平相關的明星賽物品被放上大聯盟的拍賣網站義賣，分別是實戰「原味」頭盔、簽名球衣和首局首打席棒打道奇隊塞揚強投克蕭（Clayton Kershaw）的安打球。

大谷翔平的「原味」頭盔共獲得262次出價，最終結標金額為3萬20美元；對克蕭的安打球也已結標，拍出2萬150美元高價；明星賽簽名球衣將在7月31日晚上8點結標，目前已獲得70次出價，價格為1萬2110美元。

去年大谷翔平的簽名球衣獲得154次出價，最終以13萬210美元結標，成為自2001年以來的最高紀錄。

此外，皇家隊強投葛蘭基（Zack Greinke）太太艾蜜莉（Emily Greinke），日前在IG上透露，葛蘭基投球時，他的大兒子波特（Bode）竟然希望對手敲出滿貫砲，原因是，站在打擊區的是大谷翔平，是波特除了爸爸之外的偶像。

皇家隊日前與天使隊展開三連戰，葛蘭基25日主投，對上打擊的大谷翔平。

艾蜜莉透露，波特是大谷翔平的粉絲，一直在練習左打、二刀流，還跑到天使隊的休息區，終於成功要到大谷翔平簽名球，艾蜜莉說：「今天遇到他真的是太酷了，謝謝大谷翔平讓他有了美好的一天。」

艾蜜莉在IG放上兒子與大谷翔平的合照，而大谷翔平手中也拿著一件葛蘭基的親筆簽名球衣，上面寫著「翔平，你是最棒的，很愛看你比賽。」

大谷翔平 波特 皇家

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