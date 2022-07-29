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MLB／兩人傳不和…A-Rod過47歲生日 基特仍獻祝福

體育新聞組／綜合報導
「A-Rod」羅德里奎茲歡度47歲生日。（美聯社）
「A-Rod」羅德里奎茲歡度47歲生日。（美聯社）

洋基隊球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）或許不是大聯盟最強的打者，但談到大聯盟退役球員的受歡迎程度，他肯定名列前茅。A-Rod在27日歡度47歲生日，洋基時期的戰友沙巴西亞（CC Sabathia）、先前傳出與他不合的基特（Derek Jeter）等人都在IG祝他生日快樂。

A-Rod雖已退役多年，但仍擁有極高人氣，他的IG追蹤人數高達412萬人，比當代球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、貝茲（Mookie Betts）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）等人都還要高。而人紅是非多，不論是個人生活還是職業生涯，有關他的爭議事件從沒停過，不過這似乎就是他的風格，這也讓他在主流媒體持續占有一席之地。

即使已47歲，A-Rod仍過著如同年輕小夥子般多采多姿的生活，他在IG發布自己打高球的影片並寫到：「在自己生日那天像個孩子一樣醒來！但晚上我可能要展現我的裸體（birthday suit）了。」心情看起來相當不錯，似乎打完高球後就要去好好慶生、狂歡一番。

而A-Rod洋基時期的隊友沙巴西亞、瓊斯（Andruw Jones），包含先前在紀錄片中各自坦白與對方不合的基特都紛紛在影片下方留言祝他生日快樂。

網友也在推特上祝A-Rod生日快樂，並細數他曾奪過的獎項：3次美聯年度MVP、14度入選全明星賽、10座銀棒獎、5次美聯全壘打王、2座金手套、1次打擊王、2009年世界大賽冠軍等，並寫到：「你會讓A-Rod進入名人堂嗎？」

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