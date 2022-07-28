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MLB／薛則生日威猛先發 勝投被打掉大都會仍橫掃洋基

體育新聞組／綜合報導
大都會投手薛則。（Getty Images）
大都會投手薛則。（Getty Images）

大都會投手薛則（Max Scherzer）生日當天登板，洋基隊等他退場才開趴，一發追平兩分砲打掉薛則勝投，好在馬提（Starling Marte）的再見安打，沒讓洋基隊在大都會主場太猖狂，以3：2完成地鐵大戰2連勝，橫掃對手。

27日滿38歲的薛則未見老態，先發投了7局被敲5支安打，沒有掉分，投出6次三振另有2次四壞，本季防禦率2.09，退場時還是勝投候選人身分。

這是薛則生涯第5次在生日先發，累積41次三振超越「巨怪」強森（Randy Johnson）的39K，成為大聯盟在自己生日飆出最多K的球員，而這5次先發總計33局僅丟掉3分責失，防禦率是0.82的誇張數字。

可惜生日靈氣沒能為薛則進帳勝投，大都會隊2：0的領先，在8局上換投後失去，中繼的彼德森（David Peterson）先投出保送，又被托瑞斯（Gleyber Torres）敲出2分砲，吞下救援失敗。

大都會隊球迷最後還是帶著笑容離場，9局下艾斯柯巴（Eduardo Escobar）、尼莫（Brandon Nimmo）先後敲安，馬提再補上最關鍵的一安，敲回再見分。

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