MLB／地鐵大戰變煙火秀 阿隆索期待世界大賽再交手

大都會重砲一壘手阿隆索。（路透）

大都會 26日在主場迎戰同城的洋基 隊，兩隊目前分居美東與國東分區龍頭，這也是著名的「地鐵大戰」，果然迎來滿場4萬多名的觀眾進場，比賽也沒讓人失望，兩隊你來我往互轟，最後大都會靠著較優異的火力以6：3氣走洋基，此戰繳出猛打賞的大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）則期待世界大賽 兩隊能再次相遇。

洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）一開局就轟出一發陽春砲，幫助球隊先馳得點，也是本季第38轟、持續領跑全聯盟，而一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）也跟進上演「背靠背」全壘打，可惜洋基先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）很快在1局下就連本帶利還了回去，單局被敲4安包含2轟丟掉4分，最終僅投2.1局就失5分，更在下場時疑似不滿面對教練講出「Why？」，不情願的下場。

洋基最後也無力反擊，僅在第四局靠著野手選擇攻下1分，大都會則第3局與與第8局各下一城，最後以6：3贏得勝利，開轟並貢獻2分打點的大都會三壘手艾斯科巴（Eduardo Escobar）很享受此戰氛圍，賽後表示：「今天就像世界大賽的全壘打，我從來沒有在這樣的環境打過球。」

至於繳出3支3猛打賞的大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）也有同感，賽前就曾表示，「如果我們能在11月時於世界大賽交手那就太棒了，相信整個紐約都會因此而瘋狂。」