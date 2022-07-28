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MLB／陽春砲又盜壘 大谷翔平開轟日終於止敗

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平開轟日終於止敗，敲勝利轟又盜三壘。（Getty Images）
大谷翔平開轟日終於止敗，敲勝利轟又盜三壘。（Getty Images）

日籍二刀流好手大谷翔平26日專心擔任第1棒、指定打擊，隔3場開轟加上暌違14場盜壘，幫助天使隊以6：0擊敗皇家隊，大谷中止了開轟日天使6連敗的特殊紀錄。

大谷在首打席遭到三振，不過3局上就從賽爾帕（Angel Zerpa）手中敲出一發中外野陽春砲，為天使隊先馳得點，接下來沒太多好球可打，5局上敲出飛球出局，7局上在1出局、三壘有人時被故意四壞保送，8局上再選到1次四壞上壘。

8局上選到保送的大谷，後來靠安打進占二壘，接著更與一壘的瓦德（Taylor Ward）上演雙盜壘成功，只不過天使隊此局未得分。

大谷翔平總計3打數1安打就是那發陽春砲，另有兩次保送，打擊率上升到2成56，擊球初速109.6哩、飛行距離420呎，累計21轟；加演的盜三壘成功則是本季第11盜。

大谷翔平今年開季時曾有著開轟日球隊7連勝的紀錄，然而從6月21日單場雙響砲、8打點天使隊還是輸球開始，連續6場自己開轟的日子天使隊都輸球，並列大聯盟開轟球隊輸球的最長連敗紀錄，好不容易中斷。

天使隊在3局上靠大谷陽春砲先得分後，5局追加1分、7局再添3分奠定勝基，加上投手群上演完封，先發的蘇亞雷斯（Jose Suarez）5.1局被敲3安無失分，奇哈達（Jose Quijada）1.2局、佩古洛（Elvis Peguero）2局接力守成。

天使 大谷翔平 皇家

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