我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最慘熊市將至？傳奇投資者曝史詩級崩盤 股價跌7到9成

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

MLB／只投0.2局被打爆6分 國民柯賓又要「挑戰」敗投王

藍宗標
國民隊左投柯賓又輸了。(路透)
國民隊左投柯賓又輸了。(路透)

國民隊左投柯賓（Patrick Corbin）又輸了，27日在道奇球場登板先發，只投0.2局就被打爆6分退場，國民終場1：7不敵道奇，無法在客場完成3連戰橫掃，這位悲情投手吞下第14敗仍是大聯盟最慘。

道奇在明星賽後對巨人隊4連戰全勝，一度成為大聯盟勝率最高的球隊，帶著8連勝迎戰大聯盟戰績最爛的國民，卻在3連戰前兩戰以1：4、3：8輸球，今天一開賽就打垮柯賓，讓國民再也無法翻身，雙方本季6次對戰結束，各拿3勝扯平。

柯賓1局下面對道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts）就被揮出二壘打，雖然連續解決兩名打者，接下來投出保送、又被連揮6支安打，在貝茲單局第2安後被換掉，本季戰績掉到4勝14敗。

這位33歲老將本月5場先發吞下4敗，生涯10年250場先發，27日投0.2局更是最慘紀錄，只投45球就退場，國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）說：「他投到第40球，我就有些擔心，不想讓他受到傷害。」

太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）13勝是大聯盟投手最多，柯賓敗場還超過這個數字，他在去年球季9勝16敗、防禦率5.82，已是大聯盟多敗投手，今年4勝14敗、防禦率6.49，有連續兩季成為敗投王的危機，光是這兩年已吞下30敗。

大聯盟目前共有6人吞下10敗以上，國民另一名投手亞登（Joan Adon）吞下12敗，和紅人隊格林（Hunter Greene）並列第2，皇家隊凱勒（Brad Keller）11敗是美聯最慘。

道奇 太空人 皇家

上一則

足球專欄／巴薩當老賴 德容拒去曼聯

下一則

NBA／柏德上季幾近神隱 被證實淡出溜馬事務

延伸閱讀

灣區職棒大聯盟台灣日 黑熊、黑松沙士、蘋果西打到場

灣區職棒大聯盟台灣日 黑熊、黑松沙士、蘋果西打到場
MLB／大谷翔平開轟日天使終於止敗 敲勝利轟又盜三壘

MLB／大谷翔平開轟日天使終於止敗 敲勝利轟又盜三壘
MLB／韋蘭德飆4顆99哩火球 13勝暫居聯盟勝投王

MLB／韋蘭德飆4顆99哩火球 13勝暫居聯盟勝投王

MLB／投手大谷累了…連5場至少10K 挨2轟無緣10勝

MLB／投手大谷累了…連5場至少10K 挨2轟無緣10勝

熱門新聞

谷愛凌在ESPYS大獎中奪兩項大獎。（取材自谷愛凌微博）

谷愛凌一身黑褲裝「體壇奧斯卡」奪2獎 中文感謝粉絲

2022-07-21 04:05
林書豪21日在微博上傳個人寫真照。（取材自微博）

籃球／遭北京首鋼放棄 林書豪轉戰台灣？傳P聯盟將動作

2022-07-21 18:07
詹姆斯所投資的一家新興披薩快餐連鎖店「Blaze Pizza」不但被富比士評為是美國近年來擴張最快的連鎖餐廳，還讓詹姆斯賺進5000萬美元。（Getty Images）

NBA／「投資之神」詹皇百萬元資助披薩店 報酬已翻50倍

2022-07-25 21:36
南韓花式滑冰女神金妍兒。（取材自Instagram）

南韓花滑女神金妍兒宣告喜訊 10月與聲樂家男友結婚

2022-07-25 00:00
藍鳥以28：5痛宰紅襪，也打破隊史單場最高得分紀錄。（美聯社）

MLB／平凡飛球變場內滿貫砲 紅襪28：5血洗紅襪

2022-07-23 07:17
現年29歲的台灣著名登山家曾格爾。（翻攝自曾格爾Grace Tseng臉書）

無氧攻頂8千米K2 29歲台灣登山女傑創紀錄：我邊哭邊爬

2022-07-24 20:15

超人氣

更多 >
失蹤近3個月 芝大中國生找到了

失蹤近3個月 芝大中國生找到了
吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍

吃不起了…紐約經典早餐三明治 價格幾翻倍
中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截

中媒：共機殲16、殲16D、殲20將對波洛西專機伴飛攔截
急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」

急了 34歲男10年相親100次 母勸別挑了 「只要女的就結吧」
兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁

兆彩頭獎破10億 紐約、新澤西多了4名百萬富翁