MLB／紅襪有意交易重砲馬丁尼茲 老虎清倉大拍賣

紅襪開放聆聽重砲馬丁尼茲的交易報價。 (Getty Images)

距離大聯盟交易截止日僅剩一周，除了國民強打少年索托（Juan Soto）是最大焦點，據傳紅襪也開始聆聽重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）的報價，與此同時，重建的老虎也打算清倉大拍賣 ，任何人都將是交易人選。

據《The Athletic》報導，老虎已經做好清倉大拍賣準備，將所有球員都視為交易人選，其中就包括25歲的先發左投史庫柏（Tarik Skubal），本季他繳出7勝8敗，106.2局送出111次三振，防禦率是不俗的3.888，雖然不具王牌特質，但是值得信賴的中段先發輪值，雖然最快要到2026年才有可能進入到自由市場，但老虎打算拿他來換去更多報酬加速重建。在他被端上交易桌後，勢必會影響紅人王牌卡斯提歐（Luis Castillo）與運動家王牌蒙塔斯（Frankie Montas）的交易價碼，成為其他球隊搶不到這2人的備案。

25歲的先發左投史庫柏是老虎陣中少數的正資產，球隊也打算榨乾他最後價值換來更多重建籌碼。 (Getty Images)

此外據《ESPN》透露，紅襪方面在近日也已開放主砲馬丁尼茲的報價，雖然他長打火力衰退，本季至今僅打出9轟，不過打擊率方面仍維持在接近3成的2成99，OPS方面也有聯盟以上水準的0.843，近日就傳出大都會 隊已提出報價，對此紅襪隊總管布倫（Chaim Bloom）坦言：「球隊正在聽取報價，馬丁尼茲是位優秀的球員，我們也還在為季後賽 奮鬥。」

至於紅襪隊另外一位交易討論人選波賈茲（Xander Bogaerts），前陣子紅襪隊史退役球星「小巨人」派卓亞（Dustin Pedroia）才向球團喊話，稱他是球隊未來建隊基石，要紅襪盡快綁人續約，今天球團總裁也做出回應，「沒有交易他的打算，無論是內部或外部都沒有」，只是至今仍未提出讓他滿意的續約價碼，就怕季末落得兩頭空下場。