MLB／交易大谷翔平？ 天使怕當罪人不敢賣

大谷翔平在明星賽期間被媒體問到最愛吃的美國食物，他毫不猶豫回答「In-N-Out（美國知名速食店）」。（路透）

天使 隊連續輸掉14場「投手大谷」沒有出賽的比賽，直到24日，終於出現27天來首位大谷翔平以外的勝利投手；天使以9：1大勝勇士 隊，德梅斯（Reid Detmers）先發5局、無失分奪勝，「打者翔平」擔任首棒4打數沒有安打，只靠1次保送上壘、跑回1分。

天使近期吞下3勝15敗，其中大谷先發投球的比賽為3勝1敗，其餘場次14戰全敗。

德梅斯成為天使近27天所贏的第一場不是「投手大谷」登板的比賽。（路透）

開賽天使就有猛攻，首局在大谷的飛球出局之後，瓦德（Taylor Ward）以陽春砲為天使首開紀錄，開啟天使以6安打、灌進5分的攻勢。天使第4局再灌3分，大谷為該局首位打者，先是連續4顆壞球保送上壘，接下來瓦德、倫吉佛（Luis Rengifo）都敲安打，護送大谷跑回天使的第5分。

正值交易傳聞熱燒，大谷是否轉隊備受關注，但天使尚未下定決心開賣。「The Athletic」分析天使不是不賣、只是時候未到，球團老闆莫瑞諾（Arte Moreno）不在意是否賣在高點，更不想承擔「賣掉大谷的那個人」罪名，且天使的目標是盡快重返季後賽，以大谷換取潛力新秀、囤積農場戰力，對天使來說不具吸引力。

此外，日前天使釋出大谷和楚奧特（Mike Trout）在明星周的幕後花絮影片，有媒體問大谷，「最喜歡的美國食物是？」大谷連思考都不用、也不用透過翻譯，直接秒答「In-N-Out」，頓時讓現場媒體笑翻。

許多球迷表示，「果然是加州 人」、「原來大谷也喜歡In-N-Out」、「天使應該要考慮只要大谷贏球，就送免費的In-n-Out漢堡」。