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MLB／第37轟出爐坐穩美聯雙冠王 賈吉想拚3成打擊率

記者藍宗標／綜合報導
賈吉本季第37轟出爐，坐穩大聯盟全壘打王。（美聯社）
賈吉本季第37轟出爐，坐穩大聯盟全壘打王。（美聯社）

「法官」賈吉（ Aaron Judge）近況火熱，24日對金鶯隊之戰3局上轟出兩分砲，本季第37轟出爐，坐穩大聯盟全壘打王，81分打點也是美聯第1，洋基終場6：0獲勝。

洋基在明星賽後連輸太空人兩場，接著對金鶯3連戰搶下兩勝，本季32個系列賽贏了22個，本季戰績66勝31敗仍是美聯最佳，賈吉說：「贏得系列賽總是很重要，球隊狀況有好有壞，贏球不是理所當然的事，絕對不能掉以輕心。」

賈吉3局上面對金鶯先發投手克里默（Dean Kremer），揮出左外野456英尺兩分砲，也是近9戰第7轟；他對金鶯3連戰合計13個打數出現8支安打，包括3支全壘打，攻下8分打點，本季打擊率升至2成94。

他表示，看過很多出色的打者， 普荷斯（Albert Pujols）、 卡布雷拉（Miguel Cabrera）不但打擊率超過3成，還有長打火力，自己的目標就是3成以上，會繼續努力。

洋基先發投手柯特斯（Nestor Cortes）投6局被揮出6支安打，飆出7次三振，奪下本第8勝。

金鶯在明星賽前46勝46敗，在美聯東區排名墊底，但同區5隊勝率都達5成，被喻為沒有任何弱隊；金鶯近3天在巴爾的摩主場對洋基1勝2敗後，戰績掉到47勝48敗，暫時脫離5成行列。

洋基 太空人

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