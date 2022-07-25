MLB／開轟慶祝被嗆小丑 國民外野手乾脆戴大紅鼻子回應

國民隊外野手羅伯斯遭嗆是小丑，他乾脆在賽前直接戴上小丑的紅鼻子。（取材自推特）

23日開轟後目送小白球出牆，國民隊外野手羅伯斯（Victor Robles）遭嗆是小丑，24日他在賽前直接戴上小丑的紅鼻子，網路反應爆棚，連NBA 球星詹姆斯（LeBron James）都轉貼，反倒是國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）對此不太高興，情願他用球棒回應。

事件起源於國民昨天以2：7輸給響尾蛇隊之戰，羅伯斯8局上從邦賈納（Madison Bumgarner）手中轟出陽春砲，儘管比分還落後一大截，羅伯斯目送這球出牆後才開始繞壘。

邦賈納賽後批評他毫無羞恥心，「他是小丑吧！1：7落後，打出他今年第3支全壘打，然後表現得像是邦茲（Barry Bonds）破紀錄一樣。」他強調球隊贏球，他一點都不在意被打全壘打，他也自承是脾氣暴躁的老人，「但是這種情況不該發生，這太荒謬了。」

邦賈納已非第一次因對手的全壘打慶祝開砲，羅伯斯昨天賽後就知道他的不爽，他對此回應：「當他投得好時，他也可以做任何他想要的慶祝，是不是每個從他手中開轟的人都要被他嗆『小丑』？如果他不想被打全壘打或製造這樣的話題，那就解決每個人啊！那他就不需要煩惱這些事了。」

羅伯斯更是在24日賽前被拍到一幕有趣畫面，拿起一個大紅鼻子黏在鼻子上，既然被喚作小丑，乾脆當起小丑。

馬丁尼茲對此不太高興，「我沒看到，但有聽說，我會找他聊聊，我確實不太喜歡。」儘管教頭反應不佳，但羅伯斯收到跨界回應，詹姆斯透過Instagram限時動態分享這則新聞，留言：「這絕對是我也想做的事欸！」羅伯斯也興奮轉貼，「詹皇說的就是對的！」