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MLB／韋蘭德飆4顆99哩火球 13勝暫居聯盟勝投王

體育新聞組／綜合報導
韋蘭德拿下13勝，暫居聯盟榜首。（美聯社）
韋蘭德拿下13勝，暫居聯盟榜首。（美聯社）

MLB太空人隊39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）愈戰愈勇，23日在客場對水手隊先發7局只失1分，成為大聯盟第一位投出13勝的投手，幫助太空人3：1贏球、明星賽後4戰全勝。

太空人21日對洋基隊雙重賽都贏，22日、23日再勝水手，戰績升至63勝32敗，在美聯西區穩居榜首，逐步逼近大聯盟龍頭洋基；至於明星賽前衝出14連勝的水手，在主場對太空人輸掉3連戰前兩戰，仍以51勝44敗暫居同區第2，不過落後達12場勝差。

韋蘭德23日投完前6局完全封鎖水手攻勢，7局下才遭桑塔納（Carlos Santana）轟出陽春砲，用101球完成7局任務，只被揮出4支安打，飆出9次三振，投出5連勝後升至13勝3敗、防禦率1.86。

他去年因為右手肘韌帶重建手術，整季休兵復健，開完刀後球速更快，直球平均96.3英里，比過去高出1.4英里，本場投到第7局最快還有99英里。

單場4顆99英里速球，韋蘭德上次辦到是2013年9月8日的比賽，當時他還30歲、效力老虎隊，去年經歷過韌帶重建手術的韋蘭德如今又回春。

「自從手術之後，我感覺越來越好。」韋蘭德說：「好久沒有這樣的感覺，就是棒，好像回到年輕版本的自己，過去幾年，我總覺得有點力不從心。」

不過99哩還是超越韋蘭德自己預期，「我沒想到這麼快，想說有個95哩左右就不錯，或偶爾跳到96、97哩，這樣就很滿意了，但上一場先發後，我有做了些調整，結果感覺變得更好。」

光芒王牌投手麥克納漢（Shane McClanahan），目前防禦率1.71暫居美聯首，韋蘭德排名第2，兩人也是美聯「唯二」防禦率低於2的投手。

韋蘭德拿下13勝，暫居聯盟榜首。（美聯社）
韋蘭德拿下13勝，暫居聯盟榜首。（美聯社）

太空人 手術 洋基

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