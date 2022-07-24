MLB／投手大谷累了…連5場至少10K 挨2轟無緣10勝

天使隊大谷翔平22日先發投出11次三振，超越野茂英雄紀錄締造連5場雙位數三振，然而單局挨了兩轟、掉6分退場，暫無緣本季第10勝。（路透）

天使 隊大谷翔平 22日先發面對勇士 隊前6局順風順水，卻在7局遇到強烈逆風，單局挨了兩轟、掉6分，天使隊也以1：8輸球，大谷本季第10勝無法入手，挑戰貝比魯斯（Babe Ruth）單季「10勝、10轟」104年紀錄還要再等等。

大谷前6局僅被敲出1支安打，還飆出11次三振，不料7局下先被歐森（Matt Olson）敲出2分砲，接著被連敲3安再失1分，隨後阿西亞（Orlando Arcia）也敲出3分砲，只能無奈退場。

第7局風雲變色，大谷賽後坦言：「當然是累了沒錯。」滑球、指叉球都受到身體疲勞度影響，「但先發該有的球數還沒到，沒有投滿100球，會讓球隊有點困難。」

前6場先發合計僅失3分，大谷本場6.1局就丟掉6分，投92球，被敲6支安打，另有11次三振、1次四壞保送，防禦率上升至2.80；打者翔平3打數無安打還吞下2K，中間被觸身球打中左腳，但他認為並不影響投球。

唯一慶幸的是，大谷翔平超越前輩野茂英雄，成為史上第一位連續5場投出雙位數三振的日籍球員，還飆出101.2哩球速，締造生涯最速紀錄，大谷說：「成功讓對手揮棒落空，也可以調整用球數，就是最後一局感到非常懊悔。」

投手大谷上半季拿下9勝4敗、防禦率2.42，打者翔平累積19轟，只差1勝就可追上貝比魯斯，成為104年以來首位單季10轟、10勝的投手，暫時無法達成。