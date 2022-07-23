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MLB／平凡飛球變場內滿貫砲 紅襪28：5血洗紅襪

記者蘇志畬／綜合報導
藍鳥以28：5痛宰紅襪，也打破隊史單場最高得分紀錄。（美聯社）
藍鳥以28：5痛宰紅襪，也打破隊史單場最高得分紀錄。（美聯社）

22日美國職棒藍鳥隊與紅襪隊之戰發生奇特狀況，3局上藍鳥隊塔皮亞（Raimel Tapia）敲出一個平凡無奇的飛球，然而紅襪中外野手找不到球，反而讓塔皮亞跑出場內滿貫全壘打，製造7分大局，最終藍鳥更以28：5血洗紅襪，單場得分也打破隊史紀錄。

藍鳥隊22日攻勢連連，前2局攻下3分，3局上又打下3分後進占滿壘，2出局情況下塔皮亞上場打擊，原本敲出一顆中外野高飛球，有充足守備時間，塔皮亞自己都懊惱低頭。

不料紅襪隊外野手杜蘭（Jarren Duran）雙手一攤，擺明找不到球，還往前跑了幾步，結果球是在他身後的警戒區落地，雖然左外野手跑來補救也花了點時間，不僅藍鳥跑者全都回到本壘，塔皮亞也繞了4個壘包形成場內全壘打。

這是藍鳥隊史自2017年5月7日卡瑞拉（Ezequiel Carrera）之後，再次有人敲出場內全壘打，場內滿貫全壘打則是隊史第2次，上一次已是1989年6月3日的菲力士（Junior Felix）所敲出，地點也是在波士頓

加上這支神奇場內滿貫砲，藍鳥隊打完前3局已取得10：0領先，第五局又單局拿下11分，紅襪全場彷彿中邪般被狂轟猛炸，藍鳥最終更以像是美式足球的比分以28：6痛宰紅襪，28分也是藍鳥隊史單場新紀錄。

藍鳥隊塔皮亞敲出一個平凡無奇的飛球，然而紅襪中外野手找不到球，反而讓塔皮亞跑出場...
藍鳥隊塔皮亞敲出一個平凡無奇的飛球，然而紅襪中外野手找不到球，反而讓塔皮亞跑出場內滿貫全壘打。（路透）

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