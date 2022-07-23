MLB／連5場至少10K超越野茂 大谷單局挨兩轟無緣10勝

天使隊大谷翔平先發投出11次三振，超越野茂英雄紀錄締造連5場雙位數三振，然而單局挨了兩轟、掉6分退場，確定無緣本季第10勝。（路透）

天使 隊大谷翔平 22日先發投出11次三振，超越野茂英雄紀錄締造連5場雙位數三振，然而單局挨了兩轟、掉6分，退場時天使隊以0：6落後給勇士 隊，本季第10勝無法入手，挑戰單季「10勝、10轟」紀錄還要再等等。

前6局大谷翔平投得順風順水，面對勇士隊僅被敲出1支安打，然而7局下突然遇到亂流，開局投出保送後，被歐森（Matt Olson）敲出兩分砲，接著又被連敲3支安打，再掉1分，好不容易抓到1出局，結果又被阿西亞（Orlando Arcia）敲出三分砲，只能無奈退場休息。

投手大谷前面6場先發、39.2局，合計僅丟3分（2分責失），今天6.1局就丟掉6分，投92球，被敲6支安打，另有11次三振、1次四壞保送，防禦率上升至2.80。

打者翔平也沒幫到自己，作為第1棒在1局上敲出滾地出局，3局遭到三振，5局則被觸身球打中左腳，一度痛得蹲地，但仍自行走上一壘，7局則再次遭到三振。

好消息是，前6局投出的11次三振，讓大谷翔平超越前輩野茂英雄，成為史上第一位連續5場投出雙位數三振的日籍球員，還飆出101.2哩球速，締造生涯最速紀錄。

投手大谷上半季拿下9勝4敗、防禦率2.42，打者翔平累積19轟，只差1勝就可追上「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth），成為104年以來首位單季10轟、10勝的投手，只不過今天確定無法達成。