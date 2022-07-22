MLB／大谷翔平擊敗柯瑞 奪體壇奧斯卡

大谷翔平拿下ESPY最佳男運動員獎。（路透）

職棒大聯盟後半季賽事開打前，擁有「體壇奧斯卡」之稱的ESPY頒獎典禮，天使 隊日籍球星大谷翔平成為最大贏家，不但連續兩年獲選最佳大聯盟球員，還擊敗NBA勇士 隊巨星柯瑞 （Stephen Curry），奪下生涯首座年度最佳男運動員獎。

大谷驚人的投打「二刀流」能力轟動全美，去年壓倒性勝利抱回美聯MVP，今年明星賽前登板先發15場，投出9勝4敗、防禦率2.38，以打者身分出賽89場，打擊率2成58、全壘打19支、打點56分，被大聯盟官網喻為「前半季再次繳出MVP等級的成績」。

他在ESPY最佳大聯盟球員獎擊敗洋基隊賈吉（Aaron Judge）、費城人隊哈波（Bryce Harper）、馬林魚隊索勒（Jorge Soler），壓軸的最佳男運動員獎壓過另三大職業運動提名球員，包括今年NBA總冠軍賽MVP柯瑞、NFL綠灣包裝工隊四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）、NHL冰球愛德蒙頓油人隊球星麥克大衛（Connor McDavid），帶著開心的心情迎接後半季。

天使在明星賽前最後16戰只有3勝，全靠大谷勝投為球隊止敗，在客場對勇士隊3連戰首戰，他又要扛起「救世主」重任；由於天使目前只有39勝53敗，晉級季後賽機會渺茫，大聯盟官網分析8月初交易大限前恐怕成為賣家，直接點名大谷可能成為交易人選。

後半季開打首日，大聯盟勝率最高的洋基在客場對太空人隊進行雙重賽，未來挑戰2001年水手隊116勝紀錄，必須在最後70戰拚出52勝，才能追平美聯單季最多勝紀錄，看來難度不低，不過連續6年闖進季後賽問題不大。