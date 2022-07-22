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MLB／棄巨人去紅襪 「功夫熊貓」：學到教訓了

體育新聞組／綜合報導
山多瓦後悔離開巨人。（路透資料照片）
山多瓦後悔離開巨人。（路透資料照片）

「功夫熊貓」山多瓦（Pablo Sandoval）在2014年季後離開待了7年的巨人，以5年9500萬美元合約轉戰紅襪，山多瓦坦言，的確很後悔當時做的決定：「我應該留下來的，我學到教訓了。」

效力巨人期間，山多瓦先後在2010、12、14年奪下世界大賽冠軍，也入選過2次明星賽，深受球迷喜愛的他在2014年成為自由球員後，老東家本也有意留人，但山多瓦還是決定轉戰紅襪。

後來的故事大家都知道了，山多瓦水土不服，2015年他成績平平，隔年只出賽3場就因傷提前報銷，2017年出賽32場後又遭遇傷勢，兩年多賽季出賽161場，打擊三圍僅.237/.286/.360，合計只敲14轟，不只再也沒入選明星賽，還被紅襪隊球迷狠酸是「薪水小偷」，最終球團也提前將他認賠釋出。

山多瓦近日接受「GQ」專訪，36歲的他坦言後悔離開巨人：「我應該留下來的，我學到教訓了。」不過他也表示，很高興自己有過這麼一段經歷，讓自己學到了很多，「我們偶爾會犯錯，這是比賽的一部分，但球迷們沒有意識到我們也是人，我們有自己生活方式。有時候我們也會遇到問題、有場外的事務要處理，他們不明白這一點。」

2017年季中遭釋出後，山多瓦重返老東家巨人，2020年去到勇士，去年還隨隊拿下個人生涯第四枚世界大賽冠軍戒指，本季則效力於墨西哥聯賽的塔巴斯科奧爾梅特隊（Olmecas de Tabasco）。

世界大賽 勇士 墨西哥

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