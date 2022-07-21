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MLB／大谷翔平奪ESPY兩大獎 擊敗柯瑞獲選最佳男運動員

記者藍宗標／綜合報導
大谷在有「體壇奧斯卡」之稱的ESPY，奪下最佳大聯盟球員獎與年度最佳男運動員兩大獎，成為最大贏家。 （取材自天使官方推特）
大谷在有「體壇奧斯卡」之稱的ESPY，奪下最佳大聯盟球員獎與年度最佳男運動員兩大獎，成為最大贏家。 （取材自天使官方推特）

天使隊日籍球星大谷翔平場內、場外風光，20日在擁有「體壇奧斯卡」之稱的ESPY，不但奪下最佳大聯盟球員獎，還擊敗NBA勇士隊巨星柯瑞（Stephen Curry），獲選年度最佳男運動員，成為最大贏家。

大谷驚人的投打「二刀流」能力轟動全美，去年就獲最佳大聯盟球員獎，今年提名兩大獎都勝出，柯瑞擔任頒獎典禮主持人，也獲選最佳NBA球員獎。

大谷本季登板先發15場，投出9勝4敗、防禦率2.38，以打者身分出賽89場，打擊率2成58、全壘打19支、打點56分。

他在最佳大聯盟球員獎擊敗洋基隊賈吉（Aaron Judge）、費城人隊哈波（Bryce Harper）、馬林魚隊索勒（Jorge Soler），連續兩年獲獎。

最佳男運動員獎4大職業運動提名球員包括大谷、今年NBA總冠軍賽MVP柯瑞、NFL美式足球綠灣包裝工隊四分衛羅傑斯（Aaron Rodgers）、NHL冰球愛德蒙頓油人隊麥克大衛（Connor McDavid），最後由大谷首次奪下年度最大獎。

他19日打完大聯盟明星賽，未參加ESPY頒獎典禮，透過影片發表得獎感言，除了開心獲獎，也祝賀其他提名球員，很榮幸和所有人列在一起。

柯瑞 提名 NBA

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