MLB／大谷守信打第一球敲安 克蕭牽制復仇

大谷翔平在明星賽敲出安打。（路透）

大聯盟明星賽登場，天使 隊日籍好手大谷翔平 賽前就宣告「第1球就揮棒」，結果他說到做到，從道奇 隊強投克蕭（Clayton Kershaw）手中敲出安打。大谷說，那個宣言不是開玩笑的，無論克蕭投出什麼球，他都打算揮棒。本場比賽，美聯明星隊史丹頓（Giancarlo Stanton）、巴克斯頓（Byron Buxton）「背靠背」開轟扭轉戰局，以3：2擊敗國聯，拿下9連勝。

大谷擔任美聯先發第1棒，他逮中90.9哩速球敲成中外野安打，也是明星賽首安，還說：「我想狠狠打中球心或是揮棒落空，落在中間地帶，其實我沒有很滿意。」

投完1局僅被敲1安退場的克蕭則說：「明星賽的第一球，不可能投變化球，他沒有把球敲出牆，已經是勝利了，這我們可以接受。」

隨後克蕭牽制一壘，讓大谷出局，大谷說：「完全沒預期，我想我的名字會留在紀錄上，不管好還是壞」。

克蕭則說，自己不是真的要抓大谷，「我還沒想好下一球要投什麼，所以只是傳一壘再思考一下，結果就抓到了」。

大谷接下來在3局選到保送上壘，總計1打數1安打、1四壞，跟上次2打數都敲滾地出局，有不小進步。

美聯明星隊前3局只有大谷翔平敲安，國聯明星隊1局下靠著高史密特（Paul Goldschmidt）陽春砲在內，取得2：0領先，不過4局上美聯反擊，史丹頓先敲出兩分砲，巴克斯頓接著開轟，攻下3分逆轉戰局，苦主是開季至今11連勝的道奇投手岡索林（Tony Gonsolin）。