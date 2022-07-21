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MLB／明星賽投捕實境秀 柯斯特搞怪扭臀投球

體育新聞組／綜合報導
柯特斯（右）與崔維諾（左）。（路透）
柯特斯（右）與崔維諾（左）。（路透）

大聯盟明星賽登場，而洋基投捕搭檔柯特斯（Nestor Cortes）與崔維諾（Jose Trevino）也搭配一局，同時兩人在聯盟安排下身上都配置麥克風，配球對話被轉播單位「全都錄」，而柯特斯在投球時，還模仿白襪老將奎托（Johnnt Cueto）的「扭臀式」投球怪招，讓主播也笑了出來質問「這是哪招」？

大聯盟今年明星賽繼續在選手身上別上麥克風，揭露球員間的對話，讓轉播呈現「實境秀」感更有趣味，像是柯特斯於6局下登板，捕手正好是洋基隊友崔維諾，面對的首名打者是勇士萊利（Austin Riley），捕手崔維諾就問他：「你想投什麼球」？柯特斯回：「卡特球」。結果投成壞球後，柯特斯不滿意的說：「投得太平了，是我的錯」。

接著崔維諾再問柯特斯：「現在你想投四縫線還是卡特球？」柯特斯回答四縫線，不過這球被萊利碰成界外，最後柯特斯仍繼續用直球對決，順利三振打者拿到第一個出局數。

有趣的還沒完，柯特斯接著面對大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）時致敬白襪老將奎托的「扭臀投球」，先將右腳前抬緊接著前後搖擺，才將球投出去，企圖擾亂打者的打擊節奏，不過卻投出了一顆壞球，主播隨即透過麥克風問柯特斯：「這是哪招？」，他也立即透過麥克風回答：「是一個好招。」

最後柯特斯雖然保送了阿隆索，2出局後又對代打的達諾德（Travis d'Arnaud）投出觸身球形成2人在壘，仍K掉代打的古柏（Garrett Cooper）化解危機安全下庄。

至於捕手搭檔崔維諾也是首次參賽，並於7局上敲出明星賽首安，在上壘後被主播問及替洋基這隻傳統勁旅效力的想法時，他也直率回答：「穿上洋基球衣會讓我每天都想成為傳奇的一份子。」

洋基 大都會 勇士

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