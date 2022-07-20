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MLB／大谷翔平再展MVP水準 官網：天使其他球員要振作

記者藍宗標／綜合報導
「二刀流」大谷再次展現MVP等級的演出，但天使只靠他一人還是遠遠不夠。（路透）
「二刀流」大谷再次展現MVP等級的演出，但天使只靠他一人還是遠遠不夠。（路透）

大聯盟明星賽落幕後，後半季賽事21日開打，天使隊目前戰績39勝53敗，在美聯西區排名第4，落後同區龍頭太空人隊20.5場勝差，大谷翔平2018年來美後從未打過季後賽，看來又要失望，天使甚至還有5成勝率保衛戰要打。

大聯盟官網指出，今年球季開打時，天使看起來季後賽本錢十足，一度比5成勝率多出11勝，5月16日以24勝13敗達到頂點，但接下來55場比賽只有15勝40敗，明星賽前低於5成勝率達14敗，反而是本季最差表現。

由於挑戰季後賽難度不低，官網分析天使在交易大限前恐怕成為賣家，也要全力避免再次勝率低於5成的球季。

天使在2015年還叫安納罕天使時，戰績85勝77敗、勝率5成25，隔年改名洛杉磯天使，已經連續6個球季勝率未達5成，除了2017年80勝82敗名列分區第2，其餘都是第4，大谷始終無緣季後賽。

官網指出，「二刀流」大谷再次展現MVP等級的演出，但天使想要改變命運，其他球員必須接手撐起後半季。

美聯西區最大變化是水手隊在明星賽前拚出14連勝，戰績一下子衝到51勝42敗，分區排名第2，雖還落後太空人9場勝差，但在美聯外卡名列第2，暫時位於季後賽保障名單內。

天使 季後賽 太空人

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