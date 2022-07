MLB明星賽／史丹頓首安就是追平轟 美聯9連勝國聯

今年在道奇 球場舉辦的大聯盟明星賽,由全壘打分勝負,史丹頓(Giancarlo Stanton)、巴克斯頓(Byron Buxton)「背靠背」開轟扭轉戰局,由美聯以3:2擊敗國聯,拿下9連勝,史丹頓則獲選明星賽MVP。

作為地主、道奇隊投手克蕭(Clayton Kershaw)扛起國聯明星隊先發,他說:「我登板後花了點時間,環視四周,我通常不會這麼做,但在待了15年的道奇球場參加明星賽,真的很特別,對我跟我家人來說都是。」

天使隊日籍好手大谷翔平 19日擔任美聯第1棒,首打席首球就從克蕭手中敲出安打,也是個人明星賽首安,繼鈴木一朗、松井秀喜後,第三位在明星賽敲安的日籍球員。

然而美聯明星隊前3局就只有大谷翔平敲出的這1支安打,反而是國聯明星隊在1局下靠著亞古納(Ronald Acuna Jr.)、貝茲(Mookie Betts)連續2安先馳得點,加上高史密特(Paul Goldschmidt)陽春砲,取得2:0領先。

4局上美聯明星隊終於反擊,史丹頓先敲出2分砲追平比數,下一棒巴克斯頓接著開轟,連續兩轟攻下3分逆轉,苦主是地主投手岡索林(Tony Gonsolin),而後續兩隊受制於牛棚,也都未能再得分。

GIANCARLO STANTON CRUSHED THIS PITCH TO TIE THE GAME UP AT 2! pic.twitter.com/guKJnhV8tk