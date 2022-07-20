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MLB明星賽／史丹頓首安就是追平轟 美聯9連勝國聯

記者蘇志畬／綜合報導
史丹頓獲選明星賽MVP。 （路透）
史丹頓獲選明星賽MVP。 （路透）

今年在道奇球場舉辦的大聯盟明星賽，由全壘打分勝負，史丹頓（Giancarlo Stanton）、巴克斯頓（Byron Buxton）「背靠背」開轟扭轉戰局，由美聯以3：2擊敗國聯，拿下9連勝，史丹頓則獲選明星賽MVP。

作為地主、道奇隊投手克蕭（Clayton Kershaw）扛起國聯明星隊先發，他說：「我登板後花了點時間，環視四周，我通常不會這麼做，但在待了15年的道奇球場參加明星賽，真的很特別，對我跟我家人來說都是。」

天使隊日籍好手大谷翔平19日擔任美聯第1棒，首打席首球就從克蕭手中敲出安打，也是個人明星賽首安，繼鈴木一朗、松井秀喜後，第三位在明星賽敲安的日籍球員。

然而美聯明星隊前3局就只有大谷翔平敲出的這1支安打，反而是國聯明星隊在1局下靠著亞古納（Ronald Acuna Jr.）、貝茲（Mookie Betts）連續2安先馳得點，加上高史密特（Paul Goldschmidt）陽春砲，取得2：0領先。

4局上美聯明星隊終於反擊，史丹頓先敲出2分砲追平比數，下一棒巴克斯頓接著開轟，連續兩轟攻下3分逆轉，苦主是地主投手岡索林（Tony Gonsolin），而後續兩隊受制於牛棚，也都未能再得分。

史丹頓自2018年從馬林魚轉隊至洋基後，第一次獲選明星賽，生涯第一支明星賽安打就為他奪得MVP殊榮，在此之前，史丹頓明星賽是6支0。

史丹頓生涯第一支明星賽安打不但是全壘打，也為他奪得MVP殊榮。（美聯社）
史丹頓生涯第一支明星賽安打不但是全壘打，也為他奪得MVP殊榮。（美聯社）

道奇 大谷翔平 MLB

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