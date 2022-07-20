MLB／索托成為第2年輕全壘打賽冠軍 國民隊喊開賣 多支豪門有興趣

23歲的國民隊強打索托（Juan Soto）成為全壘打大賽史上第二年輕冠軍。（美聯社）

交易傳聞纏身之際，國民隊強打索托（Juan Soto）用稱霸全壘打大賽發聲，18日在決賽敲出19轟，擊退水手隊菜鳥羅德里奎茲的18轟，以23歲266天成為史上第2年輕冠軍，其實只比最年輕紀錄多1天。

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索托去年在全壘打大賽以520呎搶下最遠紀錄，今年首輪飛了482呎的第17轟，又是最遠一擊，笑說：「感覺很好，但也感覺很糟，因為我必須繼續揮擊，不能看這球飛得有多遠。」

羅德里奎茲在前兩輪搶盡鋒頭，首輪32轟擊敗遊騎兵隊席格的24轟，第2輪再掃31轟，終結敲出23轟的大都會 隊阿隆索3連霸美夢，加上決賽的18轟，3輪總計81轟為單屆第2多，成為史上唯一兩輪30轟以上打者。

紅雀隊老將普荷斯最後一次明星賽，應邀參與全壘打大賽，以42歲寫下最高齡參賽紀錄，首輪以13轟與列名第1種子的史瓦柏戰平，進入延長賽追加7轟，以20轟擊敗對手的19轟。

正規賽加時前，國聯球星們上前幫普荷斯打氣、簇擁這位傳奇，索托說：「真是很特別的瞬間，我們幫他打氣、給他正能量，他隨後就贏下那一輪，我們見證傳奇。」普荷斯則說：「我想謝謝隊友們，看著身旁這批年輕世代以及他們的天賦，感覺真的很酷。」

普荷斯2001年4月6日敲出大聯盟生涯首轟時，其他7位全壘打大賽的競爭對手都還是小孩子，守護者隊拉米瑞茲8歲201天已是最大，索托兩歲163天，羅德里奎茲才出生98天。

此外，索托先前拒絕球團開出的15年4.4億美元天價的延長合約，國民也轉而對交易這位強打持開放態度，目前也已有多支豪門球隊被點名可能對他有興趣，洋基 隊王牌柯爾（Gerrit Cole）也公開喊話要索托加入洋基。

23歲的索托將在2024年季後成為自由球員，他曾透露自己想繼續留在國民，而球隊總管瑞佐（Mike Rizzo）先前也堅稱絕不會交易他，但這一切在索托拒絕球團的延長合約報價後似乎變了調，美媒紛紛猜測索托下一個東家，道奇 、教士、大都會、洋基都被點名。

《紐約郵報》報導，柯爾非常不希望索托加入「死對頭」紅襪：「你知道我最不想看到他去哪一隊——我不想讓他去波士頓。如果他要離開國民，我希望他來找我們。」 賈吉（Aaron Judge）則說：「我非常不想看到他去到我們必須在球季最後關頭碰上的球隊。」

而索托生涯在大都會隊主場有著.350打擊率、1.173OPS和10轟表現，「希望我們能有機會讓他加入我們的球隊。」大都會隊迪亞茲（Edwin Diaz）說。馬恰多（Manny Machado）也說希望索托很快就能披上教士隊戰袍。