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MLB／大谷翔平只打不投 明星賽不秀二刀流

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平在媒體日宣布明星賽只擔綱打擊。（路透）
大谷翔平在媒體日宣布明星賽只擔綱打擊。（路透）

MLB今年全明星賽將只見打者翔平，投手大谷不會登板。

大谷翔平向媒體透露，他在19日於道奇體育場舉行的全明星賽不會以「雙刀流」出擊。

相反地，大谷希望為22日的先發做好準備，屆時天使隊將在客場挑戰亞特蘭大勇士隊，開啟下半季的賽程。

代表美聯的先發投手為光芒隊左投麥克納漢（Shane McClanahan）。

當然，大谷仍將積極參與明星賽。在贏得球迷投票以成為美聯先發指定打擊後，他將以第一棒打席對陣國聯先發投手克蕭（Clayton Kershaw）；排在他後面的是洋基隊的賈吉（Aaron Judge）和紅襪隊的狄佛斯（Rafael Devers），這兩人也是美聯年度MVP主要競爭對手。

在去年全明星賽中，大谷翔平不僅擔任首打席，同時也先發登板。他投出完美的一局，獲封美聯5：2擊敗國聯的勝利投手，但在打擊方面2次上場均無建樹。

而大谷的隊友天使球星楚奧特（Mike Trout），則因為背部痙攣，無法參加明星賽，改由西雅圖水手一壘手佛蘭斯（Ty France）遞補。而明尼蘇達雙城的巴克斯頓（Byron Buxton）則將頂替楚奧特成為先發中外野手。

楚奧特日前因背部問題無法出賽對戰休士頓太空人，原本希望他可以在周末對陣洛杉磯道奇上場，但賽前揮棒時背部感覺不太妙，而被移出先發名單。楚奧特表示「明智的做法是不上場。我不希望把情況弄得更糟。」

楚奧特曾三度榮膺美聯年度最有價值球員，本季出賽79場，打擊率2成7，24轟，51分打點。上個球季他因腿傷僅出賽36場，自2016年以來，他也只有一季出賽超過140場。

大谷翔平 道奇 天使

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