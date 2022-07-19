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MLB／洋基92戰64勝 近75年來第6隊…前5隊僅1隊奪冠

體育新聞組／綜合報導
洋基先發投手柯爾對紅襪投7局失2分、送出12K，拿下第9勝，也是洋基本季的第64勝。 （美聯社）
洋基先發投手柯爾對紅襪投7局失2分、送出12K，拿下第9勝，也是洋基本季的第64勝。 （美聯社）

明星賽前最終戰，洋基以13：2痛宰紅襪隊，帶著64勝28敗的華麗戰績進入下半季，為史上第六隊，先發投手柯爾（Gerrit Cole）投7局失2分、送出12次三振，拿下第9勝，對於洋基的戰績喊酷，但不忘強調：「我們還有更大的目標。」

洋基在賽季前92戰豪取64勝，為1947年以來的第6隊，前5隊為1954年印地安人（64勝）、1969年金鶯（64勝）、1970年紅人（64勝）、1998年洋基（68勝）及2001年水手（66勝），而這5隊僅1998年洋基最終奪冠。

這也是洋基教頭布恩（Aaron Boone）強調他的球隊仍戒慎恐懼的原因，「我們一起打下特別的戰績，現在將自己放在一個有利的位置，但我們仍戰戰兢兢，因為我們知道還有一段很長的路要走。」

本場比賽，面對紅襪先發投手塞爾（Chris Sale），洋基首局就有3分進帳，但最終打退他的是希克斯（Aaron Hicks）的強襲球，塞爾因左手小拇指骨折，留下0.2局、24球投球失3分退場。

塞爾前年進行TJ韌帶置換手術，今年季前又因右側肋骨壓力性骨折延遲登板，此役僅是他本季在大聯盟第2場出賽。

塞爾的左手挨了一下，主動走向紅襪休息區出示小拇指，詳細傷勢將在回到波士頓後看醫生，自己預期將缺席4到6周，有自信本季還會站上投手丘。

「我當下就知道受傷了。」塞爾形容左手被打到的瞬間，就像一股冷水直衝身體的感覺，他說：「手部傷勢對投手並不罕見，發生就是發生了，但忍不住會想，為什麼又是我？」

洋基上演火力示範，第4局從洛卡斯特羅（Tim Locastro）的安打開始，打了一輪後回到他的棒次，再掃一發兩分砲，單局打了12人次、灌進8分底定勝果。

紅襪投手塞爾又受傷了，期待能夠早日歸隊。（Getty Images）
紅襪投手塞爾又受傷了，期待能夠早日歸隊。（Getty Images）

洋基 手術 希克斯

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