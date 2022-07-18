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MLB／韋蘭德12勝笑傲聯盟 隊友：他應該是25歲

體育新聞組／綜合報導
太空人隊投手韋蘭德半季12勝，躍居大聯盟領先。（路透）
太空人隊投手韋蘭德半季12勝，躍居大聯盟領先。（路透）

半季12勝、防禦率1.89，真的是一位經歷大傷回歸的39歲投手所繳出，韋蘭德（Justin Verlander）16日再飆6局無失分好投，幫助太空人隊以5：0擊敗運動家隊，讓自家捕手馬多納度（Martín Maldonado）都對他的年紀有了懷疑，「我感覺他應該是25歲。」

韋蘭德2020年進行TJ手術，成績幾乎空白了兩季，今年回歸賽場的成績真的很狂，16日再以106球繳出一場佳作，投6局僅被敲出6安打、無失分，連續4場投到100球以上也未見動搖，此役10次三振進袋後，生涯累積3121K躍居史上第14位。

韋蘭德並未預設當生涯落幕時，想要達到怎樣的數字，「在三振榜、勝投榜上當然還有些閃亮亮的大數字在我面前，如果可以達到會很酷，但那不是我的生涯目標，我只是熱愛比賽，也依然熱愛競爭。」

韋蘭德本季直球平均球速94.9哩，此役均速為95.9哩，第5局更出現一顆99哩的壞球，韋蘭德笑說：「當我感覺好時，我今年是投過幾次這個球速，我感覺我的油箱裡還有點東西。」

韋蘭德認為過去兩年空白期可能正是關鍵，「我覺得那段時間或許有幫助，我能在投球機制上嘗試一些新東西，專注去感受什麼對我是有利的。」對於馬多納度稱他像是25歲，韋蘭德笑答要對抗不斷消逝的時光，必須投入很多努力，「而我會盡我所能繼續那麼做。」

這是韋蘭德在明星周前的最後登板，以12勝躍居大聯盟領先位置，防禦率1.89也高居第3，他也在賽後證實將不會於明星賽登板，選擇把剩餘的彈藥留給下半季。

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