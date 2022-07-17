MLB／39歲韋蘭德豪奪12勝大聯盟最狂 捕手懷疑他25歲

韋蘭德。（路透）

39歲的韋蘭德（Justin Verlander）16日以6局無失分、狂賞10次三振，率領太空人 以5：0擊敗運動家隊，他取得大聯盟領先的第12勝，捕手馬多納度（Martín Maldonado）賽後對他的年紀有了懷疑，「我感覺他應該是25歲。」

因TJ手術 幾乎空白了兩季，韋蘭德今年回歸賽場的成績真的很狂，16日再以106球繳出一場佳作，投6局僅被敲出6安打、無失分，連續4場投到100球以上也未見動搖，此役的10K進袋後，生涯累積3121K，超越席林（Curt Schilling）的3116K、吉布森（Bob Gibson）的 3117K，躍居史上第14位。

韋蘭德並未預設當生涯落幕時，想要達到怎樣的數字，「在三振榜、勝投榜上當然還有些閃亮亮的大數字在我面前，如果可以達到會很酷，但那不是我的生涯目標，我只是熱愛比賽，也依然熱愛競爭。」

韋蘭德今年的成績，完全不像一個39歲、剛經歷過大傷的投手，但他指出過去兩年的復健期可能正是關鍵，「我覺得那段空白期或許有幫助，我能在投球機制上嘗試一些新東西，專注去感受什麼對我是有幫助的。」

對於馬多納度稱他像是25歲，韋蘭德笑答要對抗不斷消逝的時光，必須投入很多努力，「而我會盡我所能繼續那麼做。」有趣的是，韋蘭德場上強悍，直到賽後進入休息室才在喊抽筋，隊友史坦尼克（Ryne Stanek）還幫他呼救，「誰趕快幫他拿個香蕉！」

這是韋蘭德在明星周前的最後登板，以12勝躍居大聯盟領先位置，防禦率1.89也高居第3，他也在今天證實將不會於明星賽登板，選擇把剩餘的彈藥留給下半季。