MLB／比賽末段還能飆火球？大谷翔平親自揭密
天使近期不斷迎來連敗潮，只能靠大谷不斷化身「救世主」，近13戰僅有的3勝都是在「投手大谷」先發時搶下，而媒體觀察到大谷翔平屢屢在比賽末段還能飆出最快球速化解危機的特殊現象，本人受訪時終於揭密原因。
「投手大谷」在最近4次先發都送給對手雙位數的三振，與萊恩、野茂英雄等大投手齊名，值得注意的是當大谷遇到危機時，往往都會因腎上腺素的爆發，飆出比賽的最速火球K掉對手，比賽中也常見他奪下關鍵三振後振臂高呼給予自己鼓舞。
據《The Athletic》報導，大谷翔平當日最快球速，通常都會在比賽末段的關鍵期出現，而非比賽開局時，大谷本人也承認有此現象，表示自己是「故意」的，「確實在我先發時，我會紀錄我的用球數，當我感覺這是本場比賽最後一名面對的打者時，我就會拚全力讓對手揮棒落空，事實上讓對手揮棒落空就是我的投球策略之一。」
該報導指出，大谷最出色的能力就是在高張力比賽表現更好，當他擔任投手時更是如此，有辦法逼出自己的極限，「靠一己之力取得出局數」，難怪近期成為天使贏球唯一解答。
而天使隊的代理教頭尼文（Phil Nevin）對於子弟兵關鍵時刻球速越飆越快的現象也是嘖嘖稱奇，「我在比賽中能透過觀察他的身體語言，了解他是否已到極限，但最讓我震驚的是當他體力即將耗盡時，還是能毫無保留投球，這說明了他非常了解自己的身體狀況，也很能掌握場上情勢，知道什麼時候做什麼事。」
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