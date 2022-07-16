我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

MLB／大谷「這原因」不打全壘打賽 席格入選最後一席

體育新聞組／綜合報導
大谷翔平有收到全壘打大賽邀請，但最終決定拒絕。 （美聯社）
大谷翔平有收到全壘打大賽邀請，但最終決定拒絕。 （美聯社）

美國職棒大聯盟明星賽全壘打大賽名單公布，最後一席由遊騎兵隊席格（Corey Seager）獲選，主跑天使隊的記者指出，大谷翔平有收到邀請，但最終決定拒絕。

橘郡紀事報記者弗萊契（Jeff Fletcher）在推特上指出，大谷翔平確定不會參加全壘打大賽，也透露根據消息來源，大谷確實有被詢問是否參賽，但他決定拒絕。

弗萊契也提及，大谷去年參加完全壘打大賽後，14場比賽敲出4轟、打擊率2成75，跟上半季33轟的表現有落差，但原因不是參賽，而是對手開始不對他投好球，而大谷自己也失去耐心，加上身體疲憊，開始追打壞球。

大谷翔平連續2年同時以野手身分與投手身分入選明星賽，美聯明星隊教頭貝克（Dusty Baker）也在考慮是否讓他先發登板，大谷此前對於是否參加全壘打大賽的回應是：「要看工作量而定。」

少了大谷，今年全壘打大賽還是很有看頭，以單淘汰方式由8名好手捉對廝殺，以傳奇條例參賽的紅雀老將普荷斯（Albert Pujols）要對上費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber），挑戰三連霸的大都會隊阿隆索（Pete Alonso）要對上勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）。

另外兩組是席格對上水手隊超級新人「J-Rod」羅德里奎茲（Julio Rodriguez），以及國民強打少年索托（Juan Soto）對上守護者隊球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）。

大谷翔平 大都會 勇士

上一則

NBA／無關杜蘭特去或留 媒體：厄文想待籃網

下一則

足球／帶進7億營收 大巴黎提前綁人 梅西說不

延伸閱讀

MLB／大谷化身救世主 6度幫天使止敗…媒體：他不是人類

MLB／大谷化身救世主 6度幫天使止敗…媒體：他不是人類
MLB／參加全壘打大賽？ 大谷翔平：看工作量

MLB／參加全壘打大賽？ 大谷翔平：看工作量
MLB／大谷翔平不打 全壘打大賽最後一席是席格

MLB／大谷翔平不打 全壘打大賽最後一席是席格
MLB／參加全壘打大賽？大谷翔平：要看工作量

MLB／參加全壘打大賽？大谷翔平：要看工作量

熱門新聞

哈薩克女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天在溫網女單決賽奪冠。美聯社

溫網女單決賽 芮芭奇娜奪冠 哈薩克史上第一人

2022-07-09 12:34
莎拉波娃生了兒子。（取材自Instagram）

網球／莎拉波娃生了兒子 一家三口照片好溫馨

2022-07-15 20:10
約克維奇以4比6、6比3、6比4和7比6（7比3）力克澳洲「壞小子」基爾喬斯，7度在溫布頓錦標賽封王。（美聯社）

約克維奇逆轉勝基里洛斯 溫網7度封王締4連霸佳績

2022-07-10 12:41
今夏成為自由球員後選擇續留公牛，拉文與母隊簽下5年2億1500萬美元頂薪合約。（路透）

NBA／高中初戀交往至今 拉文未婚妻挺肚照分享懷孕喜訊

2022-07-10 08:06
約克維奇一開始遭諾瑞破發3次輸掉首盤，之後沉著應戰扭轉戰局，創紀錄第32度闖進大滿貫賽決賽。Getty Images

溫網／約克維奇後來居上 8度晉級冠軍賽

2022-07-08 17:09
一名加拿大游泳國手近日自爆在國際游泳總會世錦賽的慶功夜晚「被下藥」，導致腦震盪和肋骨扭傷等傷勢，並希望以自身經歷提醒大眾隨時注意自身安全。(取材自Instagram)

世錦賽慶功竟遭下藥 加拿大游泳選手：起床全身瘀傷

2022-07-07 23:52

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠